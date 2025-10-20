متحدث الوزراء: لهذا السبب تم اختيار يوم السبت لافتتاح المتحف المصري الكبير

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن كل الاستعدادات منتهية لافتتاح المتحف المصري الكبير، من كل النواحي سواء من عمليات النظافة والتشجير ونحن الآن في مرحلة الانتهاء من الأمور اللوجتستية للوفود المشاركة.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية "الحياة"، أننا استقبلنا تأكيدات مشاركة من عدد كبير من الدول، منوها أن كل إجراءات حفل الافتتاح تم الانتهاء منها بالفعل.

وتابع: يوم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير متوافق مع اجازة يوم السبت، وتم مراعاة اختيار هذا اليوم ليكون يوم عطلة، حتى لا يتعارض مع أي أحداث دولية في دول أخرى تحول دون مشاركة الوفود.

وأوضح أنه تم الاستقرار على الافتتاح يوم السبت ليتم الافتتاح فيه ويكون يوم الأحد عطلة في الدول الأخرى.