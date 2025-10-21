انطلاق مبادرة "ابنك مستقبل وطن" في جمصة

انطلقت فعاليات المبادرة المجتمعية " ابنك مستقبل وطن " بقرية جمصه التابعة لمركز ومدينة كفر البطيخ وتضمنت المبادرة ندوات عن المسؤولية وتربية الأبناء.

وشاركت مديرية الصحة بفريق طبي متحرك لإجراء فحوصات طبية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والاعتلال الكلوي الأمراض المزمنة ، علاوة على مشاركة المكتبة المتنقلة بمكتبة مصر العامة بأنشطة مختلفة للأطفال

واستهدفت الندوات تعزيز وعي الاطفال والشباب بمخاطر التدخين والمخدرات وتنمية شخصياتهم علي أسس سليمة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ،وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ ومتابعة محمد الشبراوي رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ.