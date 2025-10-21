الثقافة تطلق تطبيق "تحوت" للتفاعل مع الأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق تطبيق جديد للأطفال تحت اسم "تحوت"، في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع النشء بأساليب رقمية معاصرة تتماشى مع التطور التكنولوجي.

ويأتي التطبيق ضمن مبادرة ينفذها المركز القومي لثقافة الطفل للوصول إلى الأطفال من خلال أدوات حديثة تجمع بين المعرفة والتفاعل.

وقالت مروه عادل، مدير إدارة بحوث ودراسات الطفل بوزارة الثقافة، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن تطبيق "تحوت" يعتمد على فكرة التفاعل المباشر مع الطفل من خلال خاصية "اسأل وأنا أجيب"، التي تقدم معلومات مبسطة وشاملة في مجالات اللغة والدين والعادات والتاريخ والشخصيات التاريخية.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت مسابقة بين الأطفال لاختيار الاسم النهائي للتطبيق بهدف إشراكهم في تطوير المشروع بما يتناسب مع رؤيتهم واهتماماتهم.

وأضافت أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا أساسيًا في التطبيق، حيث يقوم بتحليل بيانات المستخدمين لتخصيص التجربة التعليمية لكل طفل على نحو يتناسب مع اهتماماته وسنه، موضحة أن جميع المعلومات الواردة يتم اعتمادها من مصادر رسمية تابعة لوزارة الثقافة والمجلس الأعلى للجامعات والمتخصصين في التاريخ والآثار لضمان دقة المحتوى ومصداقيته.

كما كشفت عن تطبيق آخر يحمل اسم "توت" تعمل عليه الوزارة حاليًا، يتيح للأطفال تصفح الكتب الرقمية وقراءتها بسهولة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الثقافي وتوظيف التكنولوجيا في دعم الإبداع وتنمية الوعي لدى الأجيال الجديدة.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية وزارة الثقافة لبناء جيل مثقف ومبدع، يمتلك أدوات العصر الرقمية ويستخدمها في اكتساب المعرفة وتنمية مهاراته الفكرية والإبداعية.