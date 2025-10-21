عبد الحميد رئيسًا للجنة التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية لتطوير الإعلام

عقدت لجنة "التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع، اختيار زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيسًا للجنة، ودينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، مقررة لها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية وضع آليات عملية لتطوير منظومة التمويل في المؤسسات الإعلامية، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويعزز القدرة التنافسية للوسائل الإعلامية المصرية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مشددين على ضرورة دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم وتمويل الإعلام، والاستفادة منها في بناء نموذج مصري متكامل يوازن بين الأهداف التنموية والمردود الاقتصادي.

شارك في الاجتماع السيد/ خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، والسيدة/ دينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، والسيد/ زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيد/ فادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والسيدة/ منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.