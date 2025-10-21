قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي
الحكومة: إنشاء جهاز الإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء
مقصدش.. ماذا قال المتهم بارتكاب حادث دهس الشيخ زايد في التحقيقات؟
ترامب يحذر حماس: حلفاء أمريكا مستعدون لتأديب الحركة إذا خالفت التزاماتها في غزة
حماس تعلن استعدادها لتسليم جثـ.ـتي رهينتين في غزة ضمن اتفاق تبادل الأسرى والجثـ.ـث
ترامب: دول حليفة رحبت بتشكيل قوة عسكرية كبيرة والذهاب لغزة
ترامب لـ زيلينسكي: لا أسلحة أمريكية قريبا.. وواشنطن تضغط لإنهاء الحرب عبر قمة ثلاثية في بودابست
لأول مرة في مصر .. نجاح مصانع العربية للتصنيع في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية
تم استخراجهما من غزة.. حماس: سنسلم رفات 2 الإسرائيليين مساء اليوم
٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية
مسئول أممى يشيد بدور الشرطة المصرية فى بعثات الأمم المتحدة
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول في مواجهة فرانكفورت
أخبار البلد

عبد الحميد رئيسًا للجنة التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية لتطوير الإعلام

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت لجنة "التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع، اختيار زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيسًا للجنة، ودينا عثمان، رئيس قناة  النيل الدولية، مقررة لها. 

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل، وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة. 

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية وضع آليات عملية لتطوير منظومة التمويل في المؤسسات الإعلامية، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويعزز القدرة التنافسية للوسائل الإعلامية المصرية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مشددين على ضرورة دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم وتمويل الإعلام، والاستفادة منها في بناء نموذج مصري متكامل يوازن بين الأهداف التنموية والمردود الاقتصادي. 

شارك في الاجتماع السيد/ خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، والسيدة/ دينا عثمان، رئيس قناة  النيل الدولية، والسيد/ زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية، والسيد/ فادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، والسيدة/ منال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه بدون مصنعية

تراجع مفاجئ يضرب سعر الذهب بعد وصول عيار 21 إلى 5900 جنيه

الكهرباء تطرح كارتا جديدا لشحن العدادات الذكية بثلاث مزايا

منزل يحكي الجريمة.. حكايات مرعبة في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

تحذير للنساء.. أعراض تكشف متلازمة تكيس المبايض

فيها ريحة زمان.. طريقة عمل ملوخية بالدمعة بمذاق خيالي

لو بتنسى تشرب مياه.. إليك نصائح للحفاظ على رطوبتك في الشتاء

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

فيديو

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

دعوة أمي السبب.. مصطفى هريدي يكشف أسرار حياته وقلة أعماله الفنية

قائد القوات البحرية: نمتلك أحدث الوحدات في العالم لحماية السواحل المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

