زيارة تاريخية.. خبير: السيسي في بروكسل يثبت أن مصر أصبحت شريكا إستراتيجيا لا غنى عنه لأوروبا
غلق باب التصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك
الشرطة الهولندية توقف 230 مشجعا لنابولي قبل مواجهة آيندهوفن في دوري الأبطال
تشكيل برشلونة ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا.. يامال يقود الهجوم
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وفاركو
فئات ممنوعة من حج الجمعيات هذا العام.. هل أنت منهم؟
بيراميدز يواصل انتصاراته ويهزم فاركو بثنائية في الدوري
ماجدة خير الله تهاجم لميس الحديدي بسبب حوارها مع أمينة خليل في مهرجان الجونة
القبض على 3 بلطجية تعدوا على مسن بالقاهرة
الإفتاء: الخميس أول أيام شهر جمادى الأول لعام 1447 هجريا
بيراميدز يضيف الثاني في شباك فاركو برأسية مصطفى فتحي
أخبار البلد

مجلس نقابة أطباء القاهرة ينتخب هيئة المكتب ولجانه الفرعية

الديب أبوعلي

عقد مجلس نقابة أطباء القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، اجتماعه الأول بعد اكتمال تشكيله عقب انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وقد تم خلال الاجتماع انتخاب هيئة المكتب الجديدة ورؤساء اللجان النوعية، وذلك بهدف البدء الفوري في تنفيذ خطة عمل النقابة للمرحلة المقبلة.

وأكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، في بيان، أن اكتمال تشكيل المجلس يُمثل انطلاقة جديدة نحو تفعيل دور النقابة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطباء، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل الجماعي لدعم ومساندة الأطباء على مختلف الأصعدة المهنية والاجتماعية.

وشددت نقيب أطباء القاهرة، على أن الهدف الأساسي للمجلس الجديد هو توفير الخدمات الأساسية والضرورية للأطباء، ومتابعة قضاياهم المهنية العادلة، والعمل على تحسين بيئة العمل بما يضمن لهم ممارسة مهنتهم في أجواء لائقة وآمنة، معقبة: "سنعمل جاهدين على دعم الأطباء في مختلف مراحلهم الوظيفية، بدءًا من الخريجين الجدد وصولاً إلى الاساتذة و أصحاب الخبرة".

وأوضحت أن تشكيل هيئة المكتب ورؤساء اللجان النوعية يهدف إلى تفعيل دور اللجان لتكون أكثر قدرة على معالجة المشكلات التفصيلية والمهنية المتعلقة بقطاعات الرعاية الصحية المختلفة داخل القاهرة، بما يضمن تمثيل جميع فئات الأطباء بشكل عادل وفعال، مؤكدة على أن المجلس الجديد يتطلع إلى التعاون الوثيق والمُثمر مع كافة الجهات المعنية بالدولة، من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المريض والطبيب على حد سواء، مؤكدة على أن الأطباء هم حائط الصد الأول لصحة وسلامة المواطنين.

وجاء تشكيل مجلس نقابة أطباء القاهرة كالتالي:

نقيب الأطباء الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، والأمين العام  الدكتور محمد البرعي، ووكيل النقابة الدكتور مينا سمعان الشيخ، وأمين الصندوق الدكتور عماد سلطان، والأمين العام المساعد الدكتور وليد الطاهر، و أمين  مساعد الصندوق  ومقرر لجنة المنشات الدكتور أحمد الديب، ومقرر اللجنة الاجتماعية  الدكتور جوزيف وحيد، ومقرر اللجنة العلمية الدكتور هشام فرهود، ومقرر اللجنة الإعلامية  والذكاء الاصطناعي الدكتور يحيي دوير، والدكتور محمد صبحي، مقرراً للجنة التحقيق والشكاوي ومقرر لجنة القيد الدكتور محمد صبحي، و مقرر لجنة الشباب الدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، والدكتورة نوال مصطفى، والدكتورة مارينا باهر ، ومقرر لجنة المسؤولية الطبية الدكتورة شيرين غالب .

مجلس نقابة أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب انتخابات التجديد النصفي نقابة أطباء القاهرة أطباء القاهرة نقابة الأطباء

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

التعليم: 10 جنيه غرامة انذار للطلاب المتغيبين و25 جنيه لإعادة قيد المفصولين

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الأطباء تشيد بإحالة أخصائية علاج طبيعي للتحقيق

رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي

بروتوكول تعاون ثلاثي بين "مصر الخير" و "كير مصر للتنمية" و"هيئة إنقاذ الطفولة

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

هشام جمال يكشف عن تعرضه هو وليلى زاهر للتسمم خلال شهر العسل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: نتنياهو ونموذج «حزب الله».. إعادة إنتاج حالة الحرب كخيار سياسي واستراتيجي

