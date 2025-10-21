مجلس نقابة أطباء القاهرة ينتخب هيئة المكتب ولجانه الفرعية

عقد مجلس نقابة أطباء القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، اجتماعه الأول بعد اكتمال تشكيله عقب انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وقد تم خلال الاجتماع انتخاب هيئة المكتب الجديدة ورؤساء اللجان النوعية، وذلك بهدف البدء الفوري في تنفيذ خطة عمل النقابة للمرحلة المقبلة.

وأكدت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، في بيان، أن اكتمال تشكيل المجلس يُمثل انطلاقة جديدة نحو تفعيل دور النقابة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطباء، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل الجماعي لدعم ومساندة الأطباء على مختلف الأصعدة المهنية والاجتماعية.

وشددت نقيب أطباء القاهرة، على أن الهدف الأساسي للمجلس الجديد هو توفير الخدمات الأساسية والضرورية للأطباء، ومتابعة قضاياهم المهنية العادلة، والعمل على تحسين بيئة العمل بما يضمن لهم ممارسة مهنتهم في أجواء لائقة وآمنة، معقبة: "سنعمل جاهدين على دعم الأطباء في مختلف مراحلهم الوظيفية، بدءًا من الخريجين الجدد وصولاً إلى الاساتذة و أصحاب الخبرة".

وأوضحت أن تشكيل هيئة المكتب ورؤساء اللجان النوعية يهدف إلى تفعيل دور اللجان لتكون أكثر قدرة على معالجة المشكلات التفصيلية والمهنية المتعلقة بقطاعات الرعاية الصحية المختلفة داخل القاهرة، بما يضمن تمثيل جميع فئات الأطباء بشكل عادل وفعال، مؤكدة على أن المجلس الجديد يتطلع إلى التعاون الوثيق والمُثمر مع كافة الجهات المعنية بالدولة، من وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة المريض والطبيب على حد سواء، مؤكدة على أن الأطباء هم حائط الصد الأول لصحة وسلامة المواطنين.

وجاء تشكيل مجلس نقابة أطباء القاهرة كالتالي:

نقيب الأطباء الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، والأمين العام الدكتور محمد البرعي، ووكيل النقابة الدكتور مينا سمعان الشيخ، وأمين الصندوق الدكتور عماد سلطان، والأمين العام المساعد الدكتور وليد الطاهر، و أمين مساعد الصندوق ومقرر لجنة المنشات الدكتور أحمد الديب، ومقرر اللجنة الاجتماعية الدكتور جوزيف وحيد، ومقرر اللجنة العلمية الدكتور هشام فرهود، ومقرر اللجنة الإعلامية والذكاء الاصطناعي الدكتور يحيي دوير، والدكتور محمد صبحي، مقرراً للجنة التحقيق والشكاوي ومقرر لجنة القيد الدكتور محمد صبحي، و مقرر لجنة الشباب الدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، والدكتورة نوال مصطفى، والدكتورة مارينا باهر ، ومقرر لجنة المسؤولية الطبية الدكتورة شيرين غالب .