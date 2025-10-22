تجديد حبس فتاتين استقلتا «توك توك» بملابس خادشة للحياء

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس فتاتين استقلتا مركبة "توك توك" بملابس خادشة للحياء وقيام آخر بتصويرهما حال قيامهما بأفعال منافية للآداب العامة، وذلك 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن استقلال فتاتين مركبة "توك توك" بملابس خادشة للحياء وقيام آخر بتصويرهما حال قيامهما بأفعال منافية للآداب العامة.



بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بالصور وقائدها (القائم بتصوير الفتاتين ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعى).. وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة.



وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة على سبيل اللهو مع صديقتيه (أمكن ضبطهما)، بهدف زيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية.