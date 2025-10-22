خلافات الجيرة تتسبب في إصابة 7 أشخاص بمشاجرة بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة في نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وقد أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بمنطقة الوراق.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت بالتحفظ على طرفي المشاجرة لحين ورود التحريات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين عدد من الجيران بسبب خلافات سابقة، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن سقوط 7 مصابين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة أمنية مشددة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة 7 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى تحت حراسة مشددة وتم ضبط طرفي المشاجرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.