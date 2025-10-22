اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الشرقية وغرب البلاد.. جار تقييم الاحتياطي والاختبار

أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن أعمال البحث والاستكشاف تتواصل بوتيرة متسارعة فى مختلف مناطق مصر، حيث حققت شركتا بتروبكر للبترول وكايرون ثلاث اكتشافات جديدة فى مناطق الصحراء الشرقية وجنوب غزالات وشمال أم بركة بالصحراء الغربية.

وأوضح الوزير أن الفرق الفنية بالشركتين تعمل حالياً على تقييم حجم الاحتياطيات المكتشفة وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد معدلات الإنتاج المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الاكتشافات الجديدة تعزز خريطة الإنتاج البترولى لمصر، وتُظهر الإمكانيات الواعدة للمناطق الحدودية والصحراوية غير المستغلة بعد.

وأضاف أن الوزارة مستمرة فى دعم جهود الشركات العاملة وتطبيق أحدث التقنيات الجيولوجية لتسريع وتيرة الاكتشافات وزيادة العائد الاقتصادى منها.