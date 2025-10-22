قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام شاهين عن اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة: في ناس عايزين يخلقوا لنا غلط ومش لاقيين
الأرصاد تُطلق تحذيرا من ظاهرة جوية غدا
مطار الخرطوم يعلن عودة النشاط الجوي بعد إغلاق دام عامين ونصف
العمل: صرف 3 ملايين جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة
إنشاء محطة عملاقة لتحويل 2000 طن قمامة يوميا إلى 62 ميجاوات كهرباء بالقليوبية
تطورات جديدة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه
نائب وزير الصحة يبحث جاهزية المنشآت الطبية بشمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين
شيخ الأزهر لشباب مجلس الكنائس العالمي: الأمل معقود عليكم في مواجهة الحروب العبثية
الذهب يواصل النزيف.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن بمصر
وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية مخصصة لقارة أفريقيا
مفيش زيادة في أسعار السلع.. رسائل هامة من رئيس الحكومة عقب زيادات البنزين الأخيرة
رئيس الوزراء: الدولة تدعم المواد البترولية في الموازنة بـ 75 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء تبحث مناطق التنمية الزراعية والصناعية في توشكى وشرق العوينات والروبيكي

اجتماع وزير الكهرباء
اجتماع وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء مجدى أنور مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من قيادات الجهاز، للتنسيق والتعاون والمتابعة التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة للجهاز، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة، لبحث ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية في مناطق التنمية الزراعية والصناعية في توشكى وشرق العوينات والروبيكي.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التشغيلي ومعدلات الاحمال الفعلية بمحطات المحولات فى مناطق شرق العوينات وتوشكى والروبيكي، والمخطط الزمني لتنفيذ التوسعات المستقبلية فى مشروعات الاستصلاح الزراعي والتنمية الصناعية وما تحتاج إليه من تدعيمات في الشبكة الكهربائية الموحدة لتغذية الأحمال المطلوبة، في ضوء خطة دعم الشبكة وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المشروعات في نطاق عمل الجهاز، وتناول الاجتماع مناقشة تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية والبنية الأساسية اللازمة لها في مشروعات الاستصلاح في منطقة العوينات، سيما مشروع استصلاح وزراعة 60 ألف فدان، والأحمال الكهربائية المطلوبة، ومشروع استصلاح وزراعة 75 ألف فدان فى مناطق توماس وعافية بتوشكى، وكذلك استصلاح وزراعة 53 الف فدان فى منطقة غرب توشكى، بالإضافة الى تغذية الأحمال الصناعية في المنطقة، وتطرق الاجتماع إلى مشروعات توفير التغذية الكهربائية بمنطقة الروبيكي، وغيرها من مشروعات التنمية الصناعية والزراعية فى نطاق عمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات، وأن مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية يجرى تنفيذها في إطار خطة ديناميكية مستمرة للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، وخطة الدولة لتوطين الصناعة والاستصلاح الزراعي، مشيرا إلى المخطط الزمنى لتنفيذ التدعيمات اللازمة لتغذية الأحمال المطلوبة للمشروعات الجديدة والتوسعات المستقبلية لجميع المشروعات في نطاق عمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، موضحا استمرار العمل في إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد، منوها عن الخطة الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات الجديدة وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي، كأحد أهم الأولويات كضرورة لمتطلبات التنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخطط التوسع الصناعي والاستصلاح الزراعي.

وزير الكهرباء الكهرباء الطاقة المتجددة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

مجلس الوزراء

مدبولي: لا زيادة في أسعار السلع بعد تحريك الوقود.. وتكليف المحافظين بمتابعة الأسواق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا.. تعرف عليها

ميدو

رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام

مجلس الوزراء

أول رد من رئيس الوزراء لـ"صدى البلد" بشأن انتقاد الحكومة بعد رفع أسعار الوقود

شوبير

تفاصيل ضياع أول صفقات الأهلي الشتوية .. رسميا

ترشيحاتنا

iPhone 17

بفضل "آيفون" .. "أبل" تستعيد صدارتها من جديد .. فما القصة؟

هاتف رينو 15 برو ماكس من أوبو

تسريب مواصفات هاتف رينو 15 برو ماكس من أوبو فما القصة؟

ستيلانتس

ستيلانتس أمام القضاء بسبب نظامها المضاد للصوص.. يتسبب في سرقة السيارات

بالصور

اكتشاف كنز من السيارات الفاخرة مخفية داخل فندق فخم مهجور

السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة
السيارات الفاخرة

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة.. تساعد على منع تجلط الدم بشكل آمن

أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة
أفضل 3 بدائل طبيعية لأدوية السيولة

محافظ الشرقية: أنهاء طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي في أسرع وقت

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بمركز الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قاعة رقص بالبيت الأبيض

بدء هدم الجناح الشرقي بالبيت الأبيض لإنشاء قاعة رقص فخمة بقرار من ترامب

زفاف ابنة هبة قطب

تورتة الفرايد تشيكن بدل الكريمة.. زوج هبة قطب يوضح سر أغرب زفاف

لصوص ولكن ظرفاء

لصوص ولكن ظرفاء.. عامل يحفر داخل مسجد للوصول لمكتب بريد لسرقته

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد