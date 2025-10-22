رئيس جامعة الوادي الجديد يترأس اجتماع لجنة اختيار القيادات الإدارية

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اجتماع لجنة اختيار القيادات الجامعية، لاختيار عدد من القيادات الإدارية والوظيفية، في إطار سعي الجامعة لدعم الكفاءات الإدارية وضخ دماء جديدة قادرة على التطوير والتحديث في مختلف القطاعات.

جاء تشكيل اللجنة تنفيذًا للإعلان الصادر في فبراير الماضي بشأن شغل عدد من الوظائف القيادية داخل الجامعة، ضمّت اللجنة في عضويتها من داخل الجامعة كلًّا من: الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة – رئيسًا للجنة، الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم ونائب رئيس الجامعة السابق لشؤون التعليم والطلاب – عضوًا، والأستاذ الدكتور ناصر محمد عامر الأستاذ المتفرغ بكلية التربية وعميد الكلية الأسبق – عضوًا، الأستاذ الدكتور محمد محمود حسن الأستاذ المتفرغ بكلية علوم الرياضة وعميد الكلية الأسبق – عضوًا.

كما شارك في عضوية اللجنة من خارج الجامعة كلٌّ من: الأستاذ الدكتور عاطف أبو الوفا الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بجامعة أسيوط ورئيس جامعة الوادي الجديد الأسبق – عضوًا، والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف الأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة أسيوط ونائب رئيس الجامعة الأسبق لشؤون الدراسات العليا – عضوًا، والأستاذ الدكتور ثروت عبد العال الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة أسيوط – عضوًا.

وخلال الاجتماع، أجرت اللجنة مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية المعلن عنها مسبقًا، وشملت: أمين كلية، أمين عام الجامعة، أمين عام الجامعة المساعد، مدير مكتب رئيس الجامعة، مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية، مدير عام رعاية الطلاب، مدير إدارة الموارد البشرية، مدير عام التخطيط الاستراتيجي، مدير إدارة المدن الجامعية والتغذية، ومدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وقد ناقشت اللجنة خلال المقابلات مقترحات وخطط المتقدمين التطويرية، واطلعت على رؤاهم المستقبلية للنهوض بالعمل الإداري داخل الجامعة، بما يحقق التكامل بين الأداء المؤسسي والكفاءة المهنية، ويعزز مسيرة الجامعة في تحقيق التميز الإداري والأكاديمي.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف من هذه المقابلات هو اختيار أفضل الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية، وتنفيذ الخطط التطويرية بما يتماشى مع رؤية الجامعة ورسالتها نحو الريادة والابتكار وخدمة المجتمع المحلي بمحافظة الوادي الجديد.