8 ميداليات حصيلة منتخب الريشة الطائرة في النسخة الأولى من بطولة مصر الدولية للناشئين

حصد المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة، 8 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في بطولة مصر الدولية الأولى والمقامة على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة خلال الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة الدولية كالتالي: فضية و7 برونزيات.

حيث حصل زوجي الناشئات المكون من: "ريم حسين وجودي طوسون" على فضية زوجي الناشئات.

وكان لاعبو منتخبنا الوطني قد حققوا 7 ميداليات حتى نهاية منافسات أمس، حيث حصد سيف عمر برونزية فردي الناشئين، فيما حققت هادية الجندي وملايكة محمد حسن برونزية فردي الناشئات، كما حصل الزوجي المكون من "زياد هشام ومصطفى حسين" على برونزية زوجي الناشئين.

وفي منافسات زوجي الناشئات، حصدت "لينا الفرماوي وميرا شاطر، ورحيمة حسين وجنة محمد"، على برونزيتي زوجي الناشئات.

أما منافسات الزوجي المختلط فحصد الزوجي المكون من: "عمر الصبان وملايكة محمد حسن" برونزية الزوجي المختلط.

وتشهد البطولة مشاركة 112 لاعب ولاعبة يمثلون 11 دولة هم: "الجزائر - بلغاريا - غينيا الإستوائية - غانا - الهند - موريشيوس - نيجيريا - جنوب إفريقيا - المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف".

واستضافت مصر منذ أيام النسخة العاشرة من بطولة مصر الدولية للكبار والتي شارك بها 200 لاعب ولاعبة من 28 دولة، ونجحت نور يسري لاعبة المنتخب الوطني في حصد برونزية البطولة في منافسات فردي السيدات.