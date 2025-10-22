مقتل متهم هارب من أحكام جنائية في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمطروح

شهدت مدينة مرسي مطروح اليوم، تبادلًا لإطلاق النار بين قوات الشرطة وأحد المتهمين الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية صادرة بحقه، قادما من الاسكندرية ما أسفر عن مصرع المتهم في موقع الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تحركات المتهم الصادر ضده عدة أحكام جنائية أثناء تواجده بمدينة مرسي مطروح وتم ، تشكيل قوة وبمحاولة ضبطه بادر بإطلاق النار على قوات الشرطة، فبادلت القوات التعامل، ما أدى إلى مقتله في الحال.

تم نقل الجثة إلى مستشفى مطروح العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.