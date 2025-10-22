بتهرب مني كأني غريبة.. وفاء تكشف عن مأساتها بعد أن أودعهتا والدتها في دار أيتام من 20 عاما

كشفت وفاء عن مأساتها بعد أن أودعهتا والدتها في دار أيتام من 20 عاما، أنه على مدار سنوات طويلة حاولت التقرب لوالدتي، وطلبت منها أن تشاركني في حياتها ولكنها رفضت.

وقالت وفاء، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن والدتي بعد انفصالها عن والدي تزوجت مرة أخرى، مؤكدة أنه كان الهدف من هذا الزواج هو حمايتها من الناس، واستمر الزواج لفتر طويلة ولكنها انفصلت في النهاية.

وتابعت وفاء، أن "والدتي لو رغبت في تصحيح خطأها ورغبت في عودتي سأوافق على الفور لأنه أتمنى أن ما حدث منها مجرد حلم، لأنه فوجئت بأن والدتي بتهرب مني كأني غريبة"