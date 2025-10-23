الإسكندرية.. استرداد 22.5 فدان من أملاك الدولة بمركز ومدينة برج العرب

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتعاون مع مديرية الأمن، من استرداد 22.5 فدان، بما يعادل 94 ألفا و500 متر من أملاك الدولة بمركز ومدينة برج العرب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 وتطبيقا لقانون تقنين أوضاع أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2017، وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بالتصدي لأية مخالفات وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

وذكر مركز ومدينة برج العرب، أن الإدارات المختصة بالمركز، قامت بحملة لاسترداد قطعتي أرض من أملاك الدولة عبارة عن قطعة أرض بمساحة 20 فدانا، قطعة أرض بمساحة 2.5 فدان.

وناشد المركز المواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والتأكيد على استمرار الحملات والجولات الميدانية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي وغير المخطط، والتعامل بكل حزم مع جميع محاولات البناء بدون ترخيص في مهدها.