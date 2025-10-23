قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الصحة تكشف الموقف التنفيذي لإنشاء مستشفى بغداد بشمال سيناء

مستشفي بغداد
مستشفي بغداد
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى بغداد المركزي، ووحدة طب أسرة نخل، بمحافظة شمال سيناء، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ وجودة الأعمال الإنشائية، وذلك للوقوف على جاهزية المنشآت الصحية وتقييم الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بمتابعة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظات الحدودية، والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن دخول تلك المنشآت الخدمة في أسرع وقت لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، الى جانب متابعة جاهزية الخدمات الطبية بوحدات الرعاية الاساسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير استمع إلى شرح مفصل حول المشروع الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 سريراً، من بينها 30 سريراً للإقامة الداخلي، و5 أسرة رعاية مركزة، و8 غرف عمليات، و5 حضّانات أطفال، بالإضافة إلى 9 ماكينات غسيل كلوي، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لدعم وتطوير البنية التحتية الصحية بمحافظة شمال سيناء.

إعداد تقرير شامل عن الموقف التنفيذي للمشروع

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير وجّه بإعداد تقرير شامل عن الموقف التنفيذي للمشروع، مع رفع مذكرة عاجلة لاستكمال الأعمال المتبقية، مشدداً على ضرورة تسريع وتيرة الإنشاءات وتقديم موعد التسليم، بما يضمن تشغيل المستشفى في أقرب وقت لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة.

تابع المتحدث الرسمي أن نائب الوزير استكمل جولته بتفقد وحدة طب أسرة نخل، حيث اطلع على سير العمل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ، وغرفة التطعيمات، والصيدلية، وغرف المبادرات والعيادات الخارجية، للاطمئنان على توافر الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً توافر الأدوية والمستلزمات ومخزون الألبان بالوحدة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير اطلع على معدلات التردد بالوحدة ومدى استفادة المواطنين من الخدمات الصحية، كما وجّه بإعادة النظر في منظومة السلامة داخل الوحدة بزيادة عدد طفايات الحريق وصيانتها الدورية في المواعيد المقررة، مؤكداً أهمية المتابعة المستمرة لاستدامة تقديم الخدمة الطبية لأهالي مدينة نخل على النحو الأمثل.

رافق نائب الوزير خلال الجولة الدكتور عمرو عادل، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، والدكتور  أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون العلاجية، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، إلى جانب فريق المراجعة الداخلية والحوكمة.

وزير الصحة وحدة طب أسرة نخل ل الأعمال الإنشائية مجلس الوزراء الخدمات الطبية

