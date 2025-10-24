قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار في البنوك اليوم 24-10-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد يحيي

شهد سعر الدولار ثباتا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24-10-2025 داخل السوق الرسمية

الدولار ثابت اليوم

مع توقف العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم ولمدة يوم آخر، يبقي التداول على العملة الأجنبية؛ ثابتا دون تغيير .

سعر الدولار

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء أمس الخميس؛ ولمدة يومين اثنين تبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت بمناسبة حلول مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي.

تحرك الدولار

قبل انتهاء تعاملات أمس الخميس، صعد سعر الدولار في مواجهة الجنيه مقدار 10 قروش بالمقارنة بما كان عليه الإثنين الماضي داخل البنوك

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع

أقل سعر دولار 

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47,6 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و HSBC

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك ميد بنم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي " البركة، بيت التمويل الكويتي"

الدولار

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الهلي المصري، مصر، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية"

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنك نكست

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك “ سايب، قناة السويس، التنمية الصناعية، مصر”

