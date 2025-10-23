قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
رئيس المخابرات العامة يستقبل الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان
سعر الدولار في البنوك مساء اليوم 23-10-2025
رئيس المخابرات العامة وأمين المبادرة الوطنية الفلسطينية يبحثان جهود مصر للتوافق
تطوير الإعلام الخاص تعقد أولى اجتماعاتها بمقر الأعلى للإعلام بماسبيرو

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

 عقدت لجنة "تطوير الإعلام الخاص"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع اختيار الكاتب الصحفي عادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للجنة، والكاتب الصحفي محمود التميمي، مقررًا لها.

وبحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع ملامح برنامج العمل خلال المرحلة المقبلة، مع تحديد آليات واضحة للتنسيق والمتابعة بين مختلف الأعضاء، بما يضمن تحقيق مردود فعّال وسريع. كما جرى توزيع الأدوار والمسؤوليات وفقًا للتخصصات والخبرات المهنية لكل عضو، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأطر الزمنية الموضوعة لضمان الانتهاء من التكليفات المطلوبة وإعداد مقترح متكامل يسهم في تطوير المنظومة الإعلامية وتعزيز كفاءتها.

كما ناقش أعضاء اللجنة، أبرز التحديات التي تواجه الإعلام الخاص، خاصة ما يتعلق بضبط المحتوى وتحسين جودة الرسائل الإعلامية، وتم التأكيد على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الإعلامية الخاصة في مواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ورفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة.

 شارك في الاجتماع، الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي عادل حمودة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور محمد شومان، أستاذ الصحافة، ومحمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار، و زكي عبد الحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، و خالد مرسي، بالشركة المتحدة، و عمرو خفاجي، إعلامي، و إيهاب عوض، نائب رئيس غرفة الأخبار بقناة إكسترا نيوز، والكاتب الصحفي محمود التميمي، و نبيل الشوباشي، المدير السابق لقناة فرنسا 24، هبة جلال، مذيعة بقناة المحور، و هيثم الصاوي، خبير في التحول الرقمي بمجال التليفزيون.

