عبد المنعم السيد: أوروبا تسعى للشراكة والتعاون الاقتصادي مع مصر.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن دول أوروبا تسعى للشراكة والتعاون الاقتصادي مع مصر، وهذا أحد أهم المعالم الاقتصادية.

وأضاف السيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أن زيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل شهدت توقيع اتفاقية الدعم والتمويل بقيمة 4 مليارات دولار لتعزيز الاقتصاد المصري.

كما تم توقيع اتفاقية لتمويل برنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاصلاحات، والاتفاق الذي تم في مجال التعليم والبحث والعلمي.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تؤدي إلى جذب استثمارات أوروبية بشكل كبير إلى مصر، فالدولة المصرية مؤهلة لجذب هذه الاستثمارات بالبنية التحتية الرقمية.

وتابع: فكرة أن يكون في مصر توطين للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كان هدفا لمصر في الخمس سنوات الماضية والآن تم تأهيل مصر لهذا النوع من الاستثمارات، خاصة وأن لدينا البنية الأساسية الرقمية لتنفيذ ذلك.