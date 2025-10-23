قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ200 ألف جنيه .. امتلك شقة كاملة التشطيب في مشروع «ديارنا»
حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات
طفل شبرا الخيمة في الدارك ويب أمام جنايات الإتجار بالبشر بـ 3 قضايا
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كارت أزرق يفوز بجائزة بينج بانج ستوديوز في سيني جونة

فيلم كارت أزرق
فيلم كارت أزرق
سعيد فراج

فاز الفيلم السوداني المصري كارت ازرق بجائزة مالية وقدرها ٨٠٠٠ دولار امريكي مقدمة من ستوديوهات بينج بانج في قسم سيني جونة بالدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الفيلم من إخراج محمد العمدة وإنتاج أمجد ابو العلاء. 

جوائز سيني جونة

وإليكم القائمة الكاملة لجوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2025:

● شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن مشروع في مرحلة التطوير: ملح (تونس، فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، قطر)، إخراج رامي جربوعي، إنتاج رمزي لعموري.

● شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج: الرجل الذي ينحني أمام الزهور (لبنان) إخراج إليان الراهب، إنتاج سينتيا شقير.

● 10000 دولار أمريكي مقدمة من فيلم سكوير: أخاف يوم أقابلك (مصر) إخراج خالد منصور، إنتاج رشا حسني.

● 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من راديو وتلفزيون العرب ART: باراديس بيروت (لبنان، فرنسا) إخراج: سينتيا صوما، إنتاج: جورج شقير وماثيو جليدهيل.

● 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من أبو غالي موتورز: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من بلو بي برودكشنز: بيسو (العراق، الدنمارك) إخراج مسلم حبيب، إنتاج منى الكاظمي وتمارا عامر.

● 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية ومؤسسة دروسوس: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 8000 دولار أمريكي جائزة مالية مقدمة من بيج بانج ستوديوز: كارت أزرق (السودان، مصر، السعودية) إخراج محمد العمدة، إنتاج أمجد أبو العلاء.

● 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي لمشروع في مرحلة التطوير: باراديس بيروت (لبنان، فرنسا) إخراج: سينتيا صوما، إنتاج: جورج شقير وماثيو جليدهيل.

● 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج: قساطل (لبنان)، إخراج وإنتاج كريم قاسم.

● 5000 دولار أمريكي جائزة من نيو سينشري برودكشنز: لا صبر ولا سلوان (الأردن، المملكة المتحدة، السعودية)، إخراج باسل غندور، إنتاج رولا ناصر

● 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من رايز ستوديوز: باراديس بيروت (لبنان، فرنسا) إخراج: سينتيا صوما، إنتاج: جورج شقير وماثيو جليدهيل.

● 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من سرد: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 5000 دولار أمريكي قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم من سرد: أسا (فرنسا)، إخراج فالنتين نجيم، إنتاج مانون ميسيان.

● 50000 دولار أمريكي قيمة توزيع فيلمين من MAD Solution: أسا (فرنسا)، إخراج فالنتين نجيم، إنتاج مانون ميسيان.

● 13500 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بي ميديا برودكشنز: حليمة (المغرب) إخراج وإنتاج ياسين الإدريسي.

● 13500 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بي ميديا برودكشنز: حكايات الحب الأربعة (مصر) إخراج ماجد عطا، إنتاج أمنية سويدان

● 12000 دولار أمريكي قيمة خدمات DCP كاملة من شيفت ستوديوز: حيوانات (مصر)، إخراج مراد مصطفى، إنتاج سوسن يوسف

● 12000 دولار أمريكي قيمة خدمات Full Promotion Package كاملة من شيفت ستوديوز: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 6000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بيج بانج ستوديوز: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 6000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بيج بانج ستوديوز: حكايات الحب الأربعة (مصر) إخراج ماجد عطا، إنتاج أمنية سويدان.

● 5000 دولار أمريكي قيمة خدمات صوتية مقدمة من ذا ساوند أوف إيجبت: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 5000 دولار أمريكي قيمة خدمات صوتية مقدمة من ذا ساوند أوف إيجبت: حكايات الحب الأربعة (مصر) إخراج ماجد عطا، إنتاج أمنية سويدان.

● دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام مقدرة بقيمة 5000 دولار من مركز السينما العربية: صوتك بس (السعودية، مصر، السودان) إخراج رنا مطر، إنتاج لمى جمجوم.

● دعوة مغطاة التكاليف لمشروع في مرحلة التطوير للمشاركة في معمل تورينو للأفلام TFL NEXT مع تغطية رسوم المشاركة 1700 يورو من معمل تورينو للأفلام وIEFTA: كي طيّح البقرة!  (المغرب) إخراج وإنتاج أسماء المدير.

● دعوة للمشاركة في مهرجان فرنسي مقدمة من السفارة الفرنسية في القاهرة / المعهد الفرنسي: حيوانات (مصر)، إخراج مراد مصطفى، إنتاج سوسن يوسف.

● دعوة للمشاركة في سوق الفيلم الوثائقي المتوسطي (ميديميد): أرض إسمنتية (الأردن، فلسطين) إخراج أسماء بكرات، إنتاج بان مرقة.

● دعوة للمشاركة في سوق دربان للأفلام مقدمة من دربان فيلم مارت: كي طيّح البقرة!  (المغرب) إخراج وإنتاج أسماء المدير.

● عضوية لمدة عام في خدمات DAE مقدمة من مؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبية DEA: مختفي (فرنسا، سوريا، لبنان) إخراج أنس زواهري، إنتاج أحمد الحاج.

كارت ازرق الفيلم السوداني المصري كارت ازرق سيتي جونة مهرجان الجونة سيني جونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

صورهم على الأنترنت.. القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

صورهم على الانترنت..القبض على 4 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ترشيحاتنا

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يبحث آليات تنفيذ مبادرتي بيع اللحوم بـ 300 جنيه للكيلو

العثور على رضيع

القصة الكاملة للعثور على رضيع ملقي بجوار الطريق بالقرب من محور سمالوط بالمنيا

محافظ الفيوم

محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفي التقنين والتصالح وموقف المتغيرات المكانية ويشدد على أهمية تدقيق إحداثيات أراضي أملاك الدولة المستردة

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد