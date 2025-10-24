نبيل عمر: جماعة الإخوان أساءوا استخدام ملف حقوق الإنسان في جميع المجالات

أكد الكاتب الكبير نبيل عمر، أن جماعة الاخوان أساءوا استخدام ملف حقوق الإنسان في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاخوان هي عدو للدولة المصرية ويريد تقويض الفكر المجتمعي.

وقال نبيل عمر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الاخوان لديهم علاقات بالمنظمات الدولية والأجهزة، التي تسعى للهجوم على حالة حقوق الإنسان في مصر.

وتابع الكاتب الكبير نبيل عمر، أن التحسينات على أرض الواقع سواء في البنية التحتية أو التشريعات أو الحوار الوطني جعلت حتى خصوم الدولة يعترفون بوجود تغيرات جذرية داخل مصر، مؤكدا أن الدولة استطاعت أن تُحدث نقلة في الصورة الذهنية لدى المجتمع الدولي، الذي بات يرى مصر كدولة حكيمة ومسالمة تسعى لترسيخ الأمن والسلم الدوليين.