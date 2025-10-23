دورها يظهر في اللحظات الحاسمة.. نبيل عمر: مصر كانت الجسر الأساسي لحل الأزمة الفلسطينية

أكد الكاتب الكبير نبيل عمر، مصر دورها فرضته الجغرافيا والتاريخ والحارة والقيمة والبشر، مشيرا إلى أن هذا الدور ظهر في اللحظات الحاسمة والحرجة والمحورية.

وقال نبيل عمر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مؤتمر شرم الشيخ وقمة السلام كان من الصعب اقامتها في أي مكان اخر لأن مصر كان لها الدور الأساسي في حل الأزمة الفلسطينية ووقف إطلاق النار.

وتابع الكاتب الكبير نبيل عمر، أن مصر كانت هي الجسر للحل ، وأكدت أن وقف إطلاق النار في غزة هي بداية لمرحلة لحل الأزمة.