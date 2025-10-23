مستشار الرئيس الفلسطيني: القرار الإسرائيلي بضم الضفة الغربية إجراء غير شرعي

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القرار الإسرائيلي بضم الضفة الغربية هو إجراء غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه يتصادم بوضوح مع الموقف الأمريكي الرافض لهذا القرار، والذي عبر عن التزام واشنطن بأحكام القانون الدولي، وأوضح أن استمرار الموقف الأمريكي على هذا النهج سيحول دون تنفيذ مخطط الضم، لأن القرار الفعلي في هذه المسألة بيد الولايات المتحدة.

الاتفاقات الموقعة مع الدول العربية

وأضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن إقدام إسرائيل على ضم الضفة الغربية يعني إنهاء أي أمل لتحقيق السلام، ويهدد الاتفاقات الموقعة مع الدول العربية التي ستكون "في مهب الريح"، معتبرًا أن إسرائيل بذلك "تدير ظهرها للعرب وللمجتمع الدولي".

وأشاد محمود الهباش بالدور المصري الرائد في محاولة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل والتعامل مع مرحلة ما بعد العدوان، مؤكدًا أن مصر تتحرك بنوايا صادقة وجدية لا يمكن التشكيك فيها، وشدد على ضرورة أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية المظلة الشرعية الوحيدة، وأن تقوم دولة فلسطينية موحدة بحكومة واحدة وسلاح واحد، محذرًا من أن أي مسار آخر سيبقي الفلسطينيين في "حلقة مفرغة".