الهباش: نرحب بأي جهد يحقق أولويات الفلسطينيين وعلى رأسها وقف الحرب

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية ترحّب بأي جهود تُبذل لتحقيق الأولويات الوطنية، كما ورد في بيان القيادة، مؤكداً أن هذه الأولويات تم توضيحها بشكل مفصّل في خطاب الرئيس محمود عباس الأسبوع الماضي.

وأوضح الهباش، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد موافي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأولوية الأولى هي الوقف الكامل للحرب، يليها تأمين دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، ومنع أي محاولات للتهجير القسري، إضافة إلى التوصّل إلى حلّ سياسي شامل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة.

وشدد الهباش على أن أي جهد يُبذل لتحقيق هذه الأولويات سيحظى بقبول وتأييد من الشعب الفلسطيني وقيادته، كما أشار إلى أهمية الوحدة الجغرافية والقانونية والسياسية بين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مؤكداً أنها تمثّل الأرض الكاملة للدولة الفلسطينية المعترف بها دولياً، وأن هذه الوحدة هي الركيزة الأساسية لضمان نجاح أي مساعٍ سياسية مقبلة.

https://www.youtube.com/shorts/c-PM5sDN_RM?feature=share