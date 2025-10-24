قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو
10 أسرار لـ الصلاة على النبي ليلة الجمعة
أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025
الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟
فردوس عبد الحميد: مفكرتش يوم إني أكون ممثلة.. ودخولي الفن قدري
التحقيق مع بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية
لجنة التفتيش الأمني تتفقد جاهزية مطار سفنكس لاستقبال وفود المتحف الكبير
المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن
رياضة

حان وقت تعليق الحذاء.. حارس مانشستر سيتي يعلن الاعتزال

سكوت كارسون يعلن اعتزاله
علا محمد

أعلن سكوت كارسون حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بنادي مانشستر سيتي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.


وقال كارسون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: "بعد رحلة طويلة داخل المستطيل الأخضر، حان الوقت لتعليق الحذاء، لقد منحتني كرة القدم كل شيء ذكريات، صداقات، ولحظات لن أنساها على الإطلاق".

وواصل: "شكرا لكل زملائي الذين لعبت معاهم وكذلك لكل المدربين الذين أشرفوا على تدريبي، وكل مشجع دعمني وكل ناد دفعت عن ألوانه خلال مسيرتي".


وكان قد أكد رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، أن لاعب الوسط تيجاني ريندرز، نجم ميلان، بات قريبًا من الانضمام إلى مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن الصفقة ستُحسم خلال اليومين المقبلين.

ويستعد ريندرز حاليًا مع منتخب بلاده لمواجهة فنلندا، مساء السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن يسافر إلى إنجلترا صباح الأحد لإتمام الصفقة.

ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" عن كومان أن ريندرز سيخضع للفحص الطبي في مانشستر يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى ملعب الاتحاد.

سكوت كارسون حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بنادي مانشستر سيتي مانشستر سيتي رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي ريندرز نجم ميلان كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

محامي القاتل

"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

جمعية الغد الفلسطيني أوروبا: نثمن المواقف المشرفة لمصر والرئيس السيسي

نتنياهو

نتنياهو: تصويت الكنيست بضم الضفة استفزاز سياسي متعمد

موسكو: المحكمة الأوروبية المقترحة ضد روسيا غير شرعية وستواجه بعواقب

موسكو: المحكمة الأوروبية المقترحة ضد روسيا غير شرعية وستواجه بعواقب

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

