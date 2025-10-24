حان وقت تعليق الحذاء.. حارس مانشستر سيتي يعلن الاعتزال

أعلن سكوت كارسون حارس مرمى فريق كرة القدم الأول بنادي مانشستر سيتي السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.



وقال كارسون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: "بعد رحلة طويلة داخل المستطيل الأخضر، حان الوقت لتعليق الحذاء، لقد منحتني كرة القدم كل شيء ذكريات، صداقات، ولحظات لن أنساها على الإطلاق".

وواصل: "شكرا لكل زملائي الذين لعبت معاهم وكذلك لكل المدربين الذين أشرفوا على تدريبي، وكل مشجع دعمني وكل ناد دفعت عن ألوانه خلال مسيرتي".



وكان قد أكد رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، أن لاعب الوسط تيجاني ريندرز، نجم ميلان، بات قريبًا من الانضمام إلى مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن الصفقة ستُحسم خلال اليومين المقبلين.

ويستعد ريندرز حاليًا مع منتخب بلاده لمواجهة فنلندا، مساء السبت، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، على أن يسافر إلى إنجلترا صباح الأحد لإتمام الصفقة.

ونقل موقع "فوتبول إيطاليا" عن كومان أن ريندرز سيخضع للفحص الطبي في مانشستر يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى ملعب الاتحاد.