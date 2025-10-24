استشاري نفسي: السوشيال ميديا والانفتاح أوجد سبقًا لـ المراهقة

ردت الدكتورة ولاء شبانة استشارى الصحة النفسية والعلوم السلوكية، على سؤال " هل قسوة الأب والأم قد تكون سببا لارتكاب الأطفال الجرائم المجتمعية".

وقالت استشارى الصحة النفسية، إن قسوة، والتدليل المفرط، جميعهم أسباب تجعل الطفل مجرمًا، موضحة أن هناك أشخاص تقوم بتربية الأبناء تربية صحيحة، ونجد أحد الأبناء مختلف عن الجميع، ويقوم بعمل مشكلات فلا يمكن أن نحمل الأسرة كل شئ.

وأضافت استشارى الصحة النفسية، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن المجرم ليس ضحية مجتمع، وأن من يحمل الأسرة أو المشكلات الأسرية الجزء الأكبر في ارتكاب الطفل الجرائم، هذا أمر غير صحيح.

الفطرة البشرية أصبحت تواجه تحديا من السوشيال ميديا

ولفتت إلى أن الفطرة البشرية أصبحت تواجه تحدي شديد من السوشيال ميديا، موضحة أن الطفل من عمر 11 عامًا يبلغ، ومع ظاهرة البلوغ تظهر السلوكيات المنحرفة نسبيا مع مرحلة المراهقة.

وأشارت إلى أن السوشيال ميديا والانفتاح الذي نعيشه جعلت هناك سبق لـ المراهقة النفسية قبل المراهقة الفسيولوجية، ولذلك نجد أطفال لم تبلغ تقوم بالتحرش، وأفعال أكبر من عمره.