الشوط الأول.. الزمالك يتقدم بهدف الجزيري على ديكيداها الصومالي بالكونفيدرالية

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونادي ديكيداها الصومالي بنتيجة 1-0 للفارس الأبيض، في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية على إستاد السلام.

وسجل الجزيري هدف نادي الزمالك في الدقيقة 39 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح الزمالك.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب الزمالك على مجريات اللقاء وسط إضاعة أكثر من فرصة للتسجيل في مرمى الفريق الصومالي، إلا أن تألق حارس المرمى والحظ أمام لاعبي الزمالك وراء إهدار تلك الفرص.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية على إستاد السلام.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايج وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ.