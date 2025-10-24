قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو انتي قدامي دلوقتي كنت ضربتك علقة محترمة .. رد حسام موافي على سائلة
إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
عمرو منسي: كيت بلانشيت لم تحصل على أجر مقابل مشاركتها في مهرجان الجونة| خاص
بعد التأهل لدور المجموعات .. كاف يفاجئ الزمالك بقرار غير متوقع
بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أبناء النجوم يخطفون الأنظار على رد كاربت الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
قسم الفن

تألق عدد من نجوم الفن برفقة أولادهم على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي.

من أبرز هؤلاء النجوم صبري فواز وابنته، بعد أزمة الانتقادات التي تعرض لها بعد ظهورهما الأول في المهرجان.

ومنهم أيضا الفنانة انتصار التي حرصت على اصطحاب ابنها، وكذلك رانيا منصور التي ظهرت بصحبة ابنتها توانا، وأيضا إيمان العاصي مع ابنتها ريتاج، وكذلك نسرين أمين وابنتها.

ختام مهرجان الجونة 

يحيي الفنان أحمد سعد حفل ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي يقام مساء اليوم. 

 يقدم أحمد سعد ثلاث أغنيات خلال الحفل من بينهم أغنية مكتوبة ومصورة مخصوصاً من أجل المهرجان وشارك فيها عدد كبير من النجوم والنجمات. 

تختتم الليلة الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بعد أيام طويلة مليئة بالفعاليات المتتالية والندوات وعروض الأفلام المشاركة في المسابقات المختلفة. 

شهد مهرجان الجونة هذا العام إقبال كبير من الجمهور والنجوم الذي حرصوا على حضور الفعاليات والمرور على السجادة الحمراء بإطلالات براقة بشكل يومي. 

ومن أبرز حضور المهرجان كانت الفنانة يسرا التي تم الاحتفاء بمرور 50 عاماً على انطلاقتها الفنية والسينمائية وأقيم لها معرضاً يضم مقتنيات وصور وفيلم توثيقي عن تاريخها السينمائي. 

كما تم تكريم الفنانة منة شلبي وأقيم ندوة لها حضرها العديد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين وليلى علوي ويسرا ولبلبة وحسين فهمي ومحمود حميدة وأحمد السعدني وغيرهم. 

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي أمس عن الفائزين بجائزتي " نتباك  - NETPAC" وجائزة "فيبريسي - FIPRESCI" خلال حفل ختام منصة سيني جونة لدعم وتمويل المشاريع السينمائية، في احتفالية تكرّم السينما الآسيوية وتُبرز الأعمال الأولى المتميزة ضمن الاختيارات الرسمية للمهرجان، بالتوازي مع إعلان المشاريع الفائزة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي صبري فواز انتصار رانيا منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

ترشيحاتنا

فيلم البزور

فيلم البزور يفوز بجائزة نجمة الجونة الخضراء

فيلم هابي بيرث داي

الجمهور يتوج فيلمي "ضع روحك على يدك وامشِ" و"هابي بيرث داي" بجائزة سينما من أجل الإنسانية في ختام الجونة

مهرجان الجونة السينمائي

أبناء النجوم يخطفون الأنظار على رد كاربت الجونة السينمائي

بالصور

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها
أجمل إطلالات منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بعد إعلان زواجها

مش لازم تدمس فول بلدي .. المدشوش الحل الأمثل لراحة القولون | الطريقة

طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل
طريقة تدميس الفول المدشوش في المنزل

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد