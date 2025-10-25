قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يبغض الله صاحبها.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال وكلمة شائعة
إنييستا يلوم يامال: الأهم ما يحدث بالملعب وليس ما يقال قبل الكلاسيكو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 25-10-2025
اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب
الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم
مواجهة وإطلاق نيران.. سقوط أخطر تجار المخدرات والأسلحة بالمحافظات
الخماسي الحديث يتصدر منافسات الليزر-رن بدورة الألعاب الشاطئية بتركيا
بعد فشل الانقلاب على رئيس نيجيريا .. إقالة كبار قادة الجيش
مهاجم كبير يلعب في الدنمارك.. صفقة نارية على ردار الأهلي
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
دعاء الحمل عند الأذان.. بـ10 أدعية تتحقق فرحتك بين يديك قريبا
أخبار البلد

إعلان النتائج النهائية للفائزين في مسابقة هاكاثون بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلنت جامعة القاهرة، خلال ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي CU-Al Nexus 2025، النتائج النهائية لمسابقة "هاكاثون من أجل التنمية المستدامة" وإعلان المشروعات الفائزة بالمراكز الأولي والثانية بقطاعات العلوم الإنسانية، والعلوم الاجتماعية والقطاع الطبي، وقطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، وبلغت قيمة الجوائز 440 ألف جنيه بواقع 60الفا لكل مشروع فائز بالمركز الأول، و50 ألفا لكل مشروع فائز بالمركز الثاني.

وأكد د. محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن المشروعات الفائزة بالمسابقة سيتم استقبالها بشركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية لربط أفكارهم بقطاعات الصناعة والأعمال وجامعة القاهرة وتحويلها إلي مشروعات إنتاجية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الدولة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، موجهًا الشكر للجنة التنظيمية واللجنة للعليا للمؤتمر لدورهم الفعال في نجاح هذا المؤتمر، كما وجه الشكر للدكتورة غادة عبد البارى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور هيثم صفوت حمزة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وجاءت نتائج المسابقة علي النحو التالي:
أولا: محور العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، فاز فريق Apnora من كلية الزراعة بالمركز الأول، وفاز فريق ومشروع "VERDA" من كلية الزراعة بالمركز الثاني.

ثانيًا: محور الذكاء الاصطناعي في العلوم الاجتماعية والإدارية (AI for Social, Administrative Sciences)، فاز فريق "دليلك القضائي" من كلية الحقوق بالمركز الأول، وفريق "Fundex" من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثاني.

ثالثا: محور الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية وعلوم الحياة (AI for Healthcare & Life Sciences)، فاز فريق Asclepius Intelligence من كلية الصيدلة بالمركز الأول، وفاز فريق TATA Group من كلية العلاج الطبيعي بالمركز الثاني.

رابعا: محور الذكاء الاصطناعي في الفنون واللغويات والعلوم الإنسانية، فاز بالمركز الأول فريق Tifli AI من كلية التربية للطفولة المبكرة، وفاز بالمركز الثاني فريق Soliman Ring من كلية الآداب.

ووجه د.محمد سامى عبدالصادق شكرا خاصا لهيئة تحكيم مشروعات الطلاب، التي حرصت على اختيار افضل المشروعات المقدمة، وقام بتكريم السادة المحكمين.

كما وجه الشكر لإدارة العلاقات العامة والإعلام، وإدارة الامن الاداري بالجامعة، وإدارة الشئون الهندسية، وإدارةالمقر، التى ساهمت بجهود قياداتها وجميع العاملين بها فى إنجاح فعاليات المؤتمر بصورة رائعة تليق بمكانة جامعة القاهرة.

