وزير الصحة : المتحف الكبير يضع في المشهد الحضاري العالمي
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
أرني سلوت عن محمد صلاح: هو بشر مثلنا.. ولا يقلقني غيابه عن التهديف
ترامب يوقف المفاوضات التجارية مع كندا فوراً
لمستأجري الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء
"أسير لن يخرج إلا ميتًا"..الدويري يكشف عن لقائه مع رئيس "الشاباك" في تل أبيب
من القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تقرر تسليم إدارة غزة للجنة تكنوقراط
سعر الدولار اليوم السبت 25-10-2025

يقدم موقع صدي البلد سعر الدولار اليوم السبت 25-10-2025


سعر الدولار في البنك المركزي
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار
بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.49 جنيه للشراء و 47.59 جنيه للبيع  في بنك الإسكندرية.

ثاني أقل سعر 
بلغ ثاني اقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و HSBC
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات،مصرف أبوظبي الإسلامي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".
بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، فيصل الإسلامي، مصر، الأهلي المصري".

أعلي سعر دولار
سجل سعر أعلي دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنك نكست.

ثاني أعلى سعر دولار
بلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، سايب، قناة السويس".

