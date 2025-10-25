يقدم موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 25-10-2025

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ الجنيه الذهب نحو 44.2 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4131 دولارا للبيع و 4132 دولارا للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6314 جنيها للبيع و6371 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5525 جنيها للبيع و5575 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة ذهب نحو 4735 جنيها للبيع و4778 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3683 جنيها للبيع و 3716 جنيها للشراء.