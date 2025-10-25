قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستقبل وطن يوفر شقة إيجار لـ عم غريب المسن الذي صفعه أحد الملاك بالسويس
تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار
هولندا تثمن جهود مصر في غزة.. وتؤكد دعم اتفاق شرم الشيخ
مبعوث بوتين: الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا قريبون من حل دبلوماسي
معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية
بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي
وزير الخارجية: يجب الالتزام باتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة
ضد التيار.. ماذا قال آلان شيرار لمدرب ليفربول عن محمد صلاح؟!
الرئيس البرازيلي: نأمل في استئناف حوار متوازن لتحسين العلاقات مع ترامب
موعد مباراة منتخب مصر وأمريكا في مونديال ناشئي اليد بالمغرب
كيف استعد المتحف المصري الكبير لـ حفل الاحتفال؟ .. تفاصيل
مستقبل وطن ببني سويف ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم مرشحيه بالقائمة والفردي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 25-10-2025

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 25-10-2025
سعر الجنيه الذهب اليوم
بلغ الجنيه الذهب نحو 44.2 ألف جنيه للبيع و 44.6 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم
سجل سعر أوقية الذهب نحو 4131 دولارا للبيع و 4132 دولارا للشراء.
سعر عيار 24 اليوم
سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6314 جنيها للبيع و6371 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5525 جنيها للبيع و5575 جنيها للشراء.

سعر الذهب
سعر عيار 18 اليوم
بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة ذهب نحو  4735 جنيها للبيع و4778 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم
سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3683 جنيها للبيع و 3716 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الجنيه الذهب الذهب اليوم الذهب سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-10-2025

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أرشيفية

430 مقطع فيديو خادش للحياء .. تفاصيل سقوط منار الدلوعة بالقاهرة| خاص

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

جوجل

جوجل تختبر ميزة جديدة لحفظ طاقة البطارية في شاشة Always-on لهواتف بيكسل

تويوتا ناسو

للطرق الوعرة.. تويوتا تكشف عن كورولا ناسو 2026 | صور

Redmi K90

كابوس الهواتف الرائدة.. شاومي تطلق Redmi K90 بإمكانات جبارة وسعر لا يصدق

بالصور

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد