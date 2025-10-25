قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح باب التقديم لـKG1 في فرع المدارس الرسمية الدولية بالفيوم |الرابط والشروط

المدارس الرسمية الدولية
المدارس الرسمية الدولية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقديم للمستوي الأول مرحلة رياض اطفال بفرع المدارس الرسمية الدولية في الفيوم من خلال الرابط التالي https://fayoum.ips-schools.com

شروط التقديم في فرع المدارس الرسمية الدولية في الفيوم

  • يتم التقديم حتى يوم 15/8/2025.
  • ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات في أول أكتوبر 2025
  • في حالة غياب الوالدين، يجب تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري للمدارس الدولية الرسمية أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج في مقر عمل ولي الأمر، ويكون التوكيل خاصًا بالتقديم للمدارس الرسمية الدولية.
  • في حال لم يجتاز الطفل التقييم، لن يتم إجراء مقابلة مع أولياء الأمور.
  • تُجرى مقابلة شخصية لأولياء الأمور أو الوصي القانوني للطفل (فقط للأطفال الذين اجتازوا الاختبارات).
  • يجب أن يكون الوالدان (أو الوصي القانوني للطفل) حاضرين للمقابلة الشخصية.
  • يتم قبول الطلاب وفقًا لمجموع الدرجات.
  • في حالة تساوي درجات اختبار القبول، يكون العمر شرطًا تفضيليًا حيث يتم اختيار الأكبر سنًا.
  • عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد في البريد الإلكتروني يُعتبر رفضًا لتسجيل الطفل في المدرسة.
  • لن يتم التواصل مع أولياء أمور الطلاب الذين لم يجتازوا الاختبارات، ولن يتم توضيح أسباب عدم النجاح.
  • يوقع ولي الأمر على جميع التعهدات والإقرارات التي تحددها وتوافق عليها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الوزارة والمؤسسة والمدارس، مع الالتزام بجميع قواعد ومتطلبات القبول.
  • يقر ولي أمر الطالب بأن الطالب غير مسجل في أي مدرسة أخرى، وفي حال كان الطالب مسجلًا في مدرسة أخرى، يكون من مسؤولية ولي الأمر إنهاء الإجراءات مع المدرسة الأخرى، ولا تتحمل المدرسة الدولية الرسمية مسؤولية عدم تسجيل الطالب إلكترونيًا في حال تأخر ولي الأمر في استكمال الإجراءات.
  • في حالة تقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل، يتحمل ولي الأمر المسؤولية والقرارات التي تتخذها المدرسة.

المستندات المطلوبة

  • عدد 12 صورة شخصية حديثة للطفل.
  • شهادة ميلاد أصلية (كمبيوتر) + عدد 2 نسخة مصورة.
  • نسخة من بطاقات الرقم القومي لكل من الأب والأم.
  • صور من مؤهلات الأب والأم الدراسية.
  • نموذج التقديم لعام 2025-2026 بعد استكمال جميع البيانات.
  • يجب وضع جميع المستندات في ملف مقاس A4 مع وضع اسم الطفل عليه.
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني المدارس الرسمية الدولية

