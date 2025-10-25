قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

خالد الصاوي ونيللي كريم.. نجوم مصر يجتمعون في مبادرة “وطن السلام”

نيللى كريم
نيللى كريم
سعيد فراج

يجتمع النجوم نيللي كريم وأمينة خليل وخالد الصاوي وياسمينا العبد وهنا شيحة وطه دسوقي وباسل الزارو وأحمد بهاء بوب، في فيلم وثائقي جديد بعنوان "وطن السلام"، ضمن مبادرة فنية ووطنية تهدف إلى نشر قيم السلام والتآخي من منظور القلب والهوية والتراث.

 ويأتي الفيلم تمهيدا لانطلاق مبادرة "وطن السلام"، وهي حملة فنية ووطنية تجمع نجوم الفن والمجتمع للتوعية عن مفهوم السلام والأمان، وتتجسد المبادرة في احتفالية وطنية ضخمة في العاصمة الإدارية تضم أشهر نجوم الغناء في مصر والعالم العربي في أوبريت غنائي استثنائي عن السلام. ويجمع الفيلم  النجوم في عمل بصري مؤثر على شاكلة الفيلم الوثائقي يعكس رؤيتهم الشخصية لمعنى السلام كقيمة متجذرة في العائلة والوطن والحب والذكريات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حراك فني توعوي يجسّد دور الفن في دعم الوعي الوطني وتعزيز قيم الإنسانية، إذ اعتمد الفيلم على أسلوب بصري يجمع بين المشاهد الوثائقية والرسائل الوجدانية، ليقدم صورة فنية تعبّر عن السلام بوصفه لغة مشتركة بين الأجيال والشعوب.

وأكد القائمون على الحملة أن "وطن السلام" ليست مجرد حملة إعلامية، بل تجسيد وطني لمبادئ الوحدة والتعاطف والصمود التي تميز الشخصية المصرية، ورسالة أمل في سلامٍ عادلٍ ودائمٍ لمصر، وفلسطين، والمنطقة بأكملها، لتذكير الجميع بأن السلام لا يبدأ من على الحدود، بل من داخل القلوب، وأن الفن يظل أصدق وسيلة للتعبير عن هذه القيمة الإنسانية الخالدة. لتؤكد المبادرة من جديد أن مصر كانت وستظل منارة الفن والإنسانية والسلام في المنطقة.

نيللي كريم أمينة خليل خالد الصاوي طه دسوقي وطن السلام مبادرة وطن السلام

كيف يدمر الخبز الأبيض صحة الدماغ؟
هيونداي أكسنت موديل 2006
كارمن سليمان
سيارات أجرة ذاتية القيادة
