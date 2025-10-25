رئيس هيئة المحطات النووية يحتفل بزفافه .. صور

احتفل الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، بزفافه على رانيا رأفت، وسط حضور واسع من رموز المجتمع المصري في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة بدار القوات الجوية.



شهد الحفل حضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والأصدقاء المقربين الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما في هذه المناسبة السعيدة.

امتلأت القاعة بأجواء دافئة من المشاعر الصادقة، وامتزجت فيها فرحة الأهل والأصدقاء بزغاريد الفرح وأنغام الموسيقى التي أضفت على الليلة سحرا خاصا.

