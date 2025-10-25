قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها ونجل شقيقه بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة في قضيتين بقتل زوجها ونجل شقيقه، بدائرة مركز شرطة كفر شكر، إلى الجلسة الأولى من دور شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستعداد والمرافعة من قبل دفاع المتهمة.


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، ومحمد أحمد عبد العزيز بكر، وأمانة سر محمد طايل.


وتضمن أمر الإحالة في القضية الأولى رقم 8941 لسنة 2024 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 4509 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمة آية أ.م، 19 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية أبو نجاح التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، قتلت في 2 مايو 2024 الطفل عبد الرحمن إل م ح، نجل شقيق زوجها، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.


وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة استدرجت الطفل إلى مسكنها بحجة رؤيته شيئًا جميلًا، ثم استخدمت سلك شاحن لخنقه حتى فارق الحياة، وذلك بدافع الحقد والانتقام، وأثبت تقرير الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن أسفكسيا الخنق.


أما في القضية الثانية رقم 8193 لسنة 2024 جنايات كفر شكر، والمقيدة برقم 3722 لسنة 2024 كلي شمال بنها، فقد وجهت جهات التحقيق للمتهمة ذاتها تهمة قتل زوجها محمود م ح عمدًا مع سبق الإصرار، يوم 26 مايو 2024، باستخدام ذات الأداة، حيث أعدت العدة وأزالت الموانع التي تحول دون تنفيذ جريمتها.


وتولت الجهات المختصة التحقيق في القضيتين، وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، التي قررت تأجيل نظرهما لدور ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعات.

