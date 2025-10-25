جامعة قناة السويس تطلق حملة طبية وتقدم الكشف والعلاج بالمجان

نظمت جامعة قناة السويس حملة طبية شاملة إلى مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، الذي أكد أن الجامعة تسعى من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى توسيع نطاق خدماتها الطبية والتوعوية لتشمل جميع فئات المجتمع، دعمًا للحق في الرعاية الصحية وتفعيلًا لرسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية الإنسان.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي والتنموي الرائد الذي تقوم به جامعة قناة السويس لخدمة المجتمع المحلي.

وأضاف رئيس الجامعة أن القوافل الطبية تمثل أحد أهم أدوات الجامعة في تعزيز مفهوم الطب الوقائي والتوعية الصحية، فضلًا عن توفير الخدمات العلاجية المجانية في مختلف التخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن ما تقدمه الجامعة من دعم ميداني متواصل يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بضرورة تضافر الجهود لخدمة المواطنين والنهوض بالصحة العامة.

جاءت الحملة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أوضحت أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا من العاملين بمديرية التربية والتعليم، حيث بلغ عدد المستفيدين 292 حالة تم توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج المجاني لهم، مشيرة إلى أن الحملة ضمت نخبة من الأطباء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس في مختلف التخصصات، بما يعكس التزام الجامعة برسالتها الإنسانية والمجتمعية.

وتحت إشراف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شارك وفد من " أسرة طلاب من أجل مصر " قي فعاليات القافلة.

وقد شملت الحملة تخصصات متعددة لتلبية احتياجات المرضى، حيث تم توقيع الكشف على 60 حالة في تخصص الرمد، و63 حالة في الباطنة، و18 في طب الأسرة، و25 في العظام، و10 في أمراض النساء، و9 في المسالك البولية، و3 في الجراحة، و20 في الجلدية، و60 في الأنف والأذن والحنجرة، و24 في الأسنان، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 292 حالة تم علاجهم وتقديم الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واختُتمت فعاليات الحملة التي لاقت إشادة واسعة من الحضور لما قدمته من خدمات متميزة، بتنظيم من الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وخالد مطرود مدير إدارة القوافل.

تأتي القوافل استمرارا لجهود الجامعة في تنظيم مزيد من القوافل الطبية الشاملة دعمًا لصحة المجتمع وتنفيذًا لاستراتيجية الجامعة في خدمة المواطن.