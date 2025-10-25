تخصيص شاشات عرض ببعض الميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير بمحافظة القاهرة

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لمحافظة القاهرة لافتتاح المتحف المصرى الكبير .

شارك فى الاجتماع نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة، وعددًا من قيادات المحافظة، والأجهزة المعنية.

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة كافة خطوط سير الوفود القادمة لحضور الاحتفالية ، وإبراز الوجه الجمالى وأعمال التطوير للمناطق والطرق المؤدية من القاهرة للمتحف الكبير .

وأشار محافظ القاهرة إلى إنه سيتم تخصيص عدد من شاشات العرض ببعض الميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير بميدان عبدالمنعم رياض، ورمسيس، وأعلى غمرة من كوبرى أكتوبر ، وبصلاح سالم - اتجاه المطار ، وبجوار وزارة المالية- حى غرب مدينة نصر ، وأعلى الجبلاية( كوبري أكتوبر )، وبجوار برج أم كلثوم ، وأمام مطلع كوبرى ١٥ مايو بالزمالك، كما سيتم عمل عروض كرنفالية بالشوارع احتفالًا بهذه المناسبة.