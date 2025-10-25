محافظ أسوان: تشديد الإجراءات لضمان أمان وحماية السائحين والحفاظ على الشكل الحضاري

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم مخاطبة مديرية الأمن ، ونقابة المرشدين وغرفة المنشآت الفندقية السياحية ، فضلاً عن شرطة تأمين العائمات والمراسى السياحية، وشرطة المسطحات بشأن التأكيد على عدم رسو لأى مراكب شراعية أو لنشات على المراسى الخدمية المخصصة للأهالى، واقتصار نزول وركوب الأفواج السياحية من الفنادق العائمة والمراكب فى المراسى السياحية المخصص لها فقط وذلك على مستوى الـ 38 مرسى سياحى بطول كورنيش النيل بطول 4كم.

وأشار المحافظ إلى أن المكاتبات تتضمن أيضاً التأكيد على إقتصار إنتقال السائحين إلى مدينة أبو سمبل ومحافظات الأقصر والبحر الأحمر بالسيارات المخصصة من وزارة السياحة لهذا الغرض.

حرصاً على سلامة وأمان السائحين وحماية مصالح الشركات السياحية ، وفى حالة ضبط أى مخالف يتم سحب الترخيص سواء من المرشدين السياحيين أو أصحاب السيارات غير المرخصة لنقل السائحين ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ويأتى ذلك من أجل الحد من الظواهر السلبية التى تؤثر بالسلب على الشكل الحضارى والجمالى أمام السائحين والزائرين لعروس المشاتى ، بالإضافة إلى توفير كافة أنواع التأمين والحماية والأمان للأفواج السياحية أثناء زيارتهم للمرزارات والمناطق الأثرية والمعالم المتنوعة.