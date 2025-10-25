قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البابا تواضروس: العائلة المقدسة اختارت الهروب إلى مصر لأنها أرض السلام
فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين
روبيو يغادر تل أبيب إلى الدوحة لحضور اجتماع ترامب مع أمير قطر
أمام الرئيس السيسي .. الدحيح يقدم فقرة عن عبقرية الجيش المصري في تحطيم خط بارليف
وسيم السيسي: مصر دولة سلام .. مجدي يعقوب: القيادة السياسية تعلى قيم الإنسانية والعلم والمحبة
بث مباشر| الرئيس السيسي يشهد احتفالية وطن السلام
دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟
حدود مقدسة ومحرمة على العدو.. حراس الشرق والغرب والجنوب والشمال درع أمان مصر
العد التنازلي لـ شهر رمضان 2026.. كم يومًا تفصلنا عن الشهر المبارك؟
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
محافظ أسوان: تشديد الإجراءات لضمان أمان وحماية السائحين والحفاظ على الشكل الحضاري

محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان  أنه تم مخاطبة مديرية الأمن ، ونقابة المرشدين وغرفة المنشآت الفندقية السياحية ، فضلاً عن شرطة تأمين العائمات والمراسى السياحية، وشرطة المسطحات بشأن التأكيد على عدم رسو لأى مراكب شراعية أو لنشات على المراسى الخدمية المخصصة للأهالى، واقتصار نزول وركوب الأفواج السياحية من الفنادق العائمة والمراكب فى المراسى السياحية المخصص لها فقط وذلك على مستوى الـ 38 مرسى سياحى بطول كورنيش النيل بطول 4كم.

وأشار المحافظ إلى أن المكاتبات تتضمن أيضاً التأكيد على إقتصار إنتقال السائحين إلى مدينة أبو سمبل ومحافظات الأقصر والبحر الأحمر بالسيارات المخصصة من وزارة السياحة لهذا الغرض. 

السياحة

حرصاً على سلامة وأمان السائحين وحماية مصالح الشركات السياحية ، وفى حالة ضبط أى مخالف يتم سحب الترخيص سواء من المرشدين السياحيين أو أصحاب السيارات غير المرخصة لنقل السائحين ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ويأتى ذلك من أجل الحد من الظواهر السلبية التى تؤثر بالسلب على الشكل الحضارى والجمالى أمام السائحين والزائرين لعروس المشاتى ، بالإضافة إلى توفير كافة أنواع التأمين والحماية والأمان للأفواج السياحية أثناء زيارتهم للمرزارات والمناطق الأثرية والمعالم المتنوعة. 

