أخبار أسوان: إجراءات لرسو الفنادق العائمة.. ومتابعة للمشروعات والتأمين الشامل.. والإعداد لمؤتمر زراعي

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها:

محافظ أسوان: تشديد الإجراءات لضمان أمان وحماية السائحين والحفاظ على الشكل الحضاري

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم مخاطبة مديرية الأمن ، ونقابة المرشدين وغرفة المنشآت الفندقية السياحية ، فضلاً عن شرطة تأمين العائمات والمراسى السياحية، وشرطة المسطحات بشأن التأكيد على عدم رسو لأى مراكب شراعية أو لنشات على المراسى الخدمية المخصصة للأهالى، واقتصار نزول وركوب الأفواج السياحية من الفنادق العائمة والمراكب فى المراسى السياحية المخصص لها فقط وذلك على مستوى الـ 38 مرسى سياحى بطول كورنيش النيل بطول 4كم.

على متنها 123 سائحا.. القصة الكاملة لتحطم مقدمة باخرة نايل ماركيز نتيجة الاصطدام بعمود كوبرى كلابشة في أسوان



شهد مجرى نهر النيل مساء الجمعة وقوع إصطدام لباخرة سياحية بكوبرى كلابشة شمال أسوان دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، ونستعرض عبر منصة “ صدى البلد ” القصة الكاملة لهذه الواقعة ، وتوضيح الحقائق بشكل كامل .

محافظ أسوان يتابع ميدانياً النقاط الساخنة بقطاع المياه والصرف..صور

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية موسعة شملت عدداً من النقاط الساخنة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى داخل نطاق مدينة أسوان ، وخاصة فى محيط المدارس والمناطق الحيوية .



أسوان.. حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات المواطنين بمنظومةالتأمين الصحى الشامل بأبو سمبل

أوضح الدكتور أيمن عبد الله، مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بأسوان، أنه بناءً على توجيهات المحافظ الدكتور إسماعيل كمال بشأن وجود بعض المعوقات فى عملية التسجيل لبيانات المواطنين بمدينة أبو سمبل السياحية، تم على الفور توجيه مأمورية ميدانية إلى المدينة، تضم 4 من الإخصائيين الأكفاء والمدربين من إدارة فرع الهيئة، وذلك لإنجاز المهام المطلوبة داخل مستشفى أبو سمبل الدولى ووحدة طب الأسرة بأبو سمبل التابعين لهيئة الرعاية الصحية.





جهود متنوعة

محافظ أسوان يلتقى نقيب الزراعيين لبحث مؤتمر زراعى لدعم صغار المزارعين

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين والأمين العام للمهندسين الزراعيين الأفارقة ، وذلك بحضور المهندس رومانى مساك مدير عام مديرية الزراعة ، والمهندس حازم عبد المنعم نقيب الزراعيين بأسوان .

أسوان .. حملات تفتيشية موسعة على مواقع العمل الإنشائية

نفذت مديرية العمل بمحافظة أسوان سلسلة من الحملات التفتيشية الموسعة على مواقع العمل الإنشائية ومحطات تموين السيارات .