على متنها 123 سائحا.. القصة الكاملة لتحطم مقدمة باخرة نايل ماركيز نتيجة الاصطدام بعمود كوبرى كلابشة في أسوان

شهد مجرى نهر النيل مساء الجمعة وقوع إصطدام لباخرة سياحية بكوبرى كلابشة شمال أسوان دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، ونستعرض عبر منصة “ صدى البلد ” القصة الكاملة لهذه الواقعة ، وتوضيح الحقائق بشكل كامل .

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تداعيات هذا الإصطدام ، والذى أسفر عن تحطم جزئى لمقدمة الباخرة .

فيما قال مدير عام السياحة بأسوان ياسر جاد الرب بأنه عقب إصطدام الباخرة السياحية " نايل ماركيز " بأحد أعمدة كوبرى كلابشة أثناء توجهها من مدينة أسوان إلى مدينة الأقصر دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية بأنه تم التنسيق مع الشركة السياحية المالكة للباخرة .

وأوضح ياسر جاد الرب بأنه تم نقل ركاب الباخرة بإجمالى 123 سائح إلى مدينة الأقصر لإستكمال برنامجهم السياحى فور دخولها للمراسى السياحية بمدينة إدفو .

باخرة سياحية

ولفت مدير عام السياحة إلى أنه تمت المعاينة المبدئية للباخرة " نايل ماركيز " حيث أتضح أن سبب الإصطدام نتيجة إنفصال الدفة الإلكترونية بشكل مفاجئ ، وسيتم تحويل الباخرة إلى ورشة الصيانة الفنية المختصة للإصلاح وإعادة إبحارها .

بينما أكد المهندس عيد كرومر مدير الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بأسوان بأنه فور إصطدام الباخرة السياحية " نايل ماركيز " بأحد أعمدة كوبرى كلابشة أثناء توجهها من مدينة أسوان إلى مدينة الأقصر فقد تم تشكيل لجنة متخصصة للمعاينة المبدئية لعمود الكوبرى الذى أصطدمت به الباخرة السياحية .

وأشار المهندس عيد كرومر بأن كوبرى كلابشة سليم تماماً حيث أن الإصطدام لمقدمة الباخرة كان بأحد أعمدة الكوبرى ، والكوبرى لم يتأثر من هذا الإصطدام ، وفى أمان كامل .