محافظ أسوان يتابع ميدانياً النقاط الساخنة بقطاع المياه والصرف..صور

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولة تفقدية موسعة شملت عدداً من النقاط الساخنة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى داخل نطاق مدينة أسوان ، وخاصة فى محيط المدارس والمناطق الحيوية .

وتضمنت الجولة المرور على هذه النقاط أمام مدرسة شجرة الدر بمنطقة الكرور ، وطريق السادات ، ومدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية بطريق كسر الحجر ، إلى جانب المناطق المجاورة للمستشفى الجامعى ، وشارع البشارية وشرف البندر ، وميدان المحكمة ومصر للطيران ، وذلك بحضور القيادات التنفيذية المختصة .

وخلال الجولة شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بتدخل فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشروعات من أجل التعامل الفورى مع أى كسور أو طفح بخطوط المياه أو الصرف سواء فى الخطوط العمومية أو الوصلات المنزلية المرتبطة بالمناطق السكنية والتجارية .

جولة ميدانية

وأكد المحافظ على أن التعامل السريع مع أى أعطال ينعكس مباشرة على جودة الخدمات ومستوى النظافة العامة داخل المدن ، وهو الذى يتوجب من المسئولين بمديرية الطرق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والمرور لتنفيذ أعمال إعادة الشىء لأصله عقب إنتهاء الإصلاحات بما يضمن تيسير الحركة المرورية للمواطنين والمركبات داخل الشوارع والميادين الرئيسية ، وأن المتابعة الميدانية ستستمر بشكل متواصل لضمان تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع وبالسرعة المطلوبة .

وحرص المحافظ على الإستماع لمطالب المواطنين الذين إلتقى بهم أثناء الجولة ، موجهاً المسئولين لتلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة .

