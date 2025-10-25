الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.. مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الادارية 30 18

6 اكتوبر 19 18

بنها 19 19

دمنهور 27 18

وادى النطرون 29 18

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 29 18

طنطا 29 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الاسماعيلية 31 18

السويس 30 17

العريش 28 17

رفح 28 16

رأس سدر 30 17

نخل 28 12

كاترين 24 09

الطور 30 21

طابا 29 17

شرم الشيخ 33 23

الاسكندرية 27 19

العلمين 27 18

مطروح 26 18

السلوم 26 16

سيوة 29 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 35 24

حلايب 31 24

أبو رماد 33 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 31 17

بني سويف 31 16

المنيا 31 16

أسيوط 32 17

سوهاج 34 19

قنا 36 21

الأقصر 36 20

أسوان 37 22

الوادى الجديد 35 16

أبوسمبل 36 22



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 37 26

المدينة 36 22

الرياض 33 20

المنامة 33 27

أبوظبى 33 25

الدوحة 36 26

الكويت 37 22

دمشق 28 09

بيروت 27 21

عمان 26 13

القدس 25 13

غزة 27 20

بغداد 34 22

مسقط 32 27

صنعاء 23 12

الخرطوم 39 25

طرابلس 31 23

تونس 29 19

الجزائر 25 16

الرباط 24 16

نواكشوط 39 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 20 09

إسطنبول 23 15

إسلام آباد 31 16

نيودلهى 30 20

جاكرتا 33 24

بكين 15 07

كوالالمبور 34 24

طوكيو 20 13

أثينا 25 14

روما 21 15

باريس 15 09

مدريد 18 11

برلين 09 05

لندن 11 05

مونتريال 08 04

موسكو 09 05

نيويورك 14 06

واشنطن 17 07

أديس أبابا 24 12

