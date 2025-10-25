القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يوثق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

يوثق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان؛ من خلال وحدة الإنتاج الإبداعي والوثائقي بالمركز؛ كافة فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الذي إنطلقت فعاليات دورته الخامسة والعشرين "اليوبيل الفضي"، مساء أمس الجمعة ، بكرنفال شعبي ضخم قدمته الفرق المشاركة.

المهرجان تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والعلاقات الثقافية الدولية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي؛ ومحافظة الإسماعيلية ، وتستمر فعالياته حتى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥م، بمشاركة فرق فنية مصرية ودولية تقدم عروضها الفنية يوميا بداية من الغد الأحد ٢٦ أكتوبر في الثامنة مساء وحتى العاشرة مساء.

وبدأ المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية منذ أمس توثيق دفيليه فني لجميع الفرق الفنية المشاركة بالمهرجان من أمام مبنى محافظة الإسماعيلية القديم بشارع محمد علي ، كما ستوثق وحدة الإنتاج الإبداعي والوثائقي بالمركز حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في الثامنة مساء اليوم السبت ٢٥ أكتوبر بالمسرح الروماني، والذي سيشهد تكريم عدد من الرموز والشخصيات الفنية والثقافية.

