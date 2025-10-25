قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع في المشهد الحضاري العالمي
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
أرني سلوت عن محمد صلاح: هو بشر مثلنا.. ولا يقلقني غيابه عن التهديف
ترامب يوقف المفاوضات التجارية مع كندا فوراً
لمستأجري الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء
"أسير لن يخرج إلا ميتًا"..الدويري يكشف عن لقائه مع رئيس "الشاباك" في تل أبيب
من القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تقرر تسليم إدارة غزة للجنة تكنوقراط
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 25-10-2025

الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان، اليوم السبت الموافق : 25/10/2025.

أسعار الخضراوات:

تتراوح أسعار الطماطم للكيلو بين 15 و25 جنيهًا للكيلو على حسب جودتها.

كيلو البطاطا 10 جنيهات.

الجزر 15 جنيهًا.

البطاطس 10 جنيهات للكيلو.

الخيار 15 جنيهًا.

الملوخية سعرها 10 جنيهات.

البامية الزيرو بـ 50 جنيها. 

وتراوح سعر البصل 12.5 جنيه للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر.

والباذنجان 10 جنيهات.

والباذنجان الأبيض الحشو بـ 15 جنيهًا.

والفلفل الأخضر 20 جنيهًا.

والفلفل الشطة بـ15 جنيهًا.

والفلفل الألوان 50 جنيهًا.

والكوسة الحشو بـ 20 جنيهًا.

والثوم البلدى 130 جنيها.

والليمون 30 جنيهًا. 

والبنجر 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

سعر كيلو البلح البارحى من 50 جنيهًا.

والبلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره بين 20 و25 جنيهًا.

وسعر كيلو الجوافة 20 جنيهًا.

والعنب 35 جنيهًا.

والتفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ100جنيه للكيلو.

والكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

والموز البلدي 25 جنيهًا للكيلو.

والمانجو 50 جنيهاً.

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

