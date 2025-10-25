أسوان.. حل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات المواطنين بمنظومةالتأمين الصحى الشامل بأبو سمبل

أوضح الدكتور أيمن عبد الله، مدير فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بأسوان، أنه بناءً على توجيهات المحافظ الدكتور إسماعيل كمال بشأن وجود بعض المعوقات فى عملية التسجيل لبيانات المواطنين بمدينة أبو سمبل السياحية، تم على الفور توجيه مأمورية ميدانية إلى المدينة، تضم 4 من الإخصائيين الأكفاء والمدربين من إدارة فرع الهيئة، وذلك لإنجاز المهام المطلوبة داخل مستشفى أبو سمبل الدولى ووحدة طب الأسرة بأبو سمبل التابعين لهيئة الرعاية الصحية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة من اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، لانتظام سير العمل داخل القطاع الصحى، والحرص على تقديم خدمات طبية وعلاجية متكاملة للمواطنين بأعلى معايير الجودة، ولا سيما داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتمت الاستجابة الفورية من محافظ أسوان لحل مشكلة تسجيل وتحديث بيانات المواطنين بمدينة أبو سمبل السياحية.

التأمين الصحى الشامل

وقال مدير الفرع إن فريق العمل تمكن خلال فترة وجيزة من الإنتهاء من تسجيل 2450 ملفا عائليا بالكامل، إلى جانب تحديث وتسجيل 300 ملف جديد خاصة بالمستفيدين من المنظومة، مع إتمام الإجراءات الخاصة بالإحالات الطبية إلى مستشفى أبو سمبل الدولى لضمان استمرار الخدمة الطبية دون انقطاع.

وأضاف الدكتور أيمن عبد الله أن هذا التحرك الميداني يأتى فى إطار التكليفات المستمرة من محافظ أسوان بتقديم خدمات سريعة وميسرة للمواطنين فى مختلف مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة الدورية لأداء وحدات التأمين الصحى الشامل بما يحقق أهداف الدولة فى تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن رؤية مصر 2030.