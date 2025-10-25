أسوان .. حملات تفتيشية موسعة على مواقع العمل الإنشائية

نفذت مديرية العمل بمحافظة أسوان سلسلة من الحملات التفتيشية الموسعة على مواقع العمل الإنشائية ومحطات تموين السيارات .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات محمد جبران وزير العمل ، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفى إطار خطة الوزارة والمحافظة لتعزيز الرقابة الميدانية وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وتركزت الحملات التى شملت مختلف المراكز والمدن بالمحافظة على مراجعة مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وخاصة ما يتعلق بتطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظاً على حياة العاملين وحمايتهم من مخاطر بيئة العمل .

وفى هذا الإطار أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان بأن الحملات جاءت تنفيذًا لتعليمات الوزارة بضرورة تكثيف أعمال التفتيش الميداني والتواجد المستمر داخل مواقع العمل لمتابعة تنفيذ بنود القانون الجديد بكل دقة وحزم .

وأشار إلى أن هذه الجهود تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن إستقرار سوق العمل وتحسين بيئته الإنتاجية.

وأضاف محمود عيسى بأن اللجان التفتيشية تقوم برصد أية مخالفات فورية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت والعاملين بمواد القانون الجديد وآليات تطبيقه.

الحملات التفتيشية

وأضاف بأن هذه الحملات لن تكون مؤقتة ، بل ستستمر بشكل دورى وفق جدول زمني يستهدف جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية بالمحافظة .

وأشار وكيل المديرية إلى أن الحملات التفتيشية الأخيرة كشفت عن التزام ملحوظ من جانب عدد كبير من المنشآت بتطبيق معايير السلامة المهنية ، وهو ما يعكس ارتفاع الوعي لدى أصحاب العمل بأهمية الالتزام بالقانون لحماية العمال والحفاظ على الإنتاج .

وأكد على إستمرار مديرية العمل فى تنفيذ توجيهات وزير العمل ومحافظ أسوان نحو تحقيق بيئة عمل آمنة وعادلة ومستدامة، تواكب توجهات الدولة في دعم التنمية البشرية وتحسين جودة الحياة للعاملين فى إطار رؤية مصر 2030.