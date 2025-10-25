قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يديعوت أحرونوت: ذعر في واشنطن .. ما الذي يهدد خطة ترامب لوقف الحرب؟
رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
استمرار دعم الأشقاء السودانيين.. السكة الحديد تسيّر الرحلة الـ28 ضمن "العودة الطوعية"
تفاصيل وظائف البنك الزراعي المصري
المصريون يتبرأون من المتهم بصفع مسن السويس | دعوات لمقاطعة محلاتهم.. وملاك الإيجار القديم يتنصلون من فعلته
طقس أكتوبر 2025 يختتم بحرارة مرتفعة وأجواء مستقرة| ماذا سيحدث ؟
هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب
لقاء استثنائي.. ترامب يلتقي أمير قطر على الطائرة الرئاسية الأمريكية
هل يحقق ميسي حلم الوصول إلى الهدف رقم 1000 قبل نهاية 2028؟
إعلام إيراني يكشف معلومات سرية عن صناعات عسكرية إسرائيلية
ترامب: أمريكا استعادت الكثير من الأموال بسبب الرسوم الجمركية
لحضور اللاعب بشخصه.. تأجيل محاكمة رمضان صبحي لجلسة 22 نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يلتقى نقيب الزراعيين لبحث مؤتمر زراعى لدعم صغار المزارعين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

 استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين والأمين العام للمهندسين الزراعيين الأفارقة ، وذلك بحضور المهندس رومانى مساك مدير عام مديرية الزراعة ، والمهندس حازم عبد المنعم نقيب الزراعيين بأسوان .

وخلال اللقاء شدد الدكتور إسماعيل كمال على الدور المحورى الهام الذى تقوم نقابة الزراعيين فى خدمة المزارع المصرى ، لافتاً إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لمزارعيها ، وهو ما تجسد من خلال الإحتفال بأول مرة بعيد الفلاح الـ 73 على أرض المحافظة لتجديد العهد بالوفاء وتقدير العطاء لأبناء الوطن من الفلاحين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الحياة والإنتاج ، وكانوا على مر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية .

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه يتم حل أى مشكلة تظهر أولاً بأول بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بقيادة الوزير علاء فاروق ، وأيضاً كافة الجهات المعنية ، ونقابة الزراعيين ، فضلاً عن التوسع فى إنشاء فروع جديدة للبنك الزراعى المصرى ، والتى تساهم فى دعم صغار المزارعين بمنح قروض بفوائد ميسرة .

وأوضح بأن محافظة أسوان تفخر بما يقدمه مزارعوها من نماذج مضيئة فى العطاء ، حيث تمثل المحافظة إحدى المحافظات الرائدة فى الإنتاج والتصدير للأسواق المحلية والعالمية ، وخاصة فيما يتعلق بمحاصيل النباتات الطبية والعطرية ، وضرورة التوسع فيها ، لما تحققه من عوائد إقتصادية كبرى ، وهذا يتطلب فى نفس الوقت المزيد من الدعم لتحقيق القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية مثل المانجو والتمور بإقامة مصانع للمركزات والمبردات وغيرها .

الزراعيين

ومن جانبه قدم الدكتور سيد خليفة شكره لمحافظ أسوان على التعاون المثمر والبناء ، وهو الذى نلمسه من خلال الإشادة الكبيرة لأهالى أسوان بالدور الرائد الذى يقوم به المحافظ فى تلبية مطالبهم ، والسعى المستمر لحل مشاكلهم ، وهو الذى يجعلنا على كامل الإستعداد لتنظيم مؤتمر زراعى إستثمارى متميز على أرض المحافظة بالتعاون مع شركاء النجاح بالقطاع الخاص وكبار المستثمرين .

وأشار بأننا نستهدف من هذا المؤتمر تحقيق نهضة زراعية كبرى داخل أسوان لإستثمار مقوماتها المتعددة فى قطاع الزراعة ، الذى يعد أحد محاور الأمن القومى فى مصر ، وخاصة فى ظل وجود المشروعات القومية بها ، فضلاً عن الإهتمام بشتلات الزراعات المختلفة ، ولاسيما شتلات القصب.

وفى نفس الوقت نحرص على دعم صغار المزارعيين من خلال توجيه المنح والبرامج الدولية فى قطاع الزراعة لأبناء الصعيد ، وخاصة فى أسوان التى تستحق الكثير ، وذلك يتم وفقاً لرؤية النقابة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول لهم.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان والنقيب العام للزراعيين تقديراً لروح التعاون المتبادل بين الجانبين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

ترشيحاتنا

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

بالصور

جنرال موتورز تسرح أكثر من 200 موظف في إطار خطة لخفض التكاليف

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مكياج ناعم .. كارولين عزمي تبهر متابعيها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

إجراءات قانونية ضد صاحب عقار ومدرس استخدما السطح مركزا للدروس الخصوصية بمنيا القمح

الشرقية
الشرقية
الشرقية

بعد زواجها من أحمد الجنايني .. إطلالات خطفت الأضواء لـ منة شلبي

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

فيديو

مرض كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تفاجئ جمهورها بإصابتها بمرض في الدماغ.. التفاصيل والأعراض

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد