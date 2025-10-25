محافظ أسوان يلتقى نقيب الزراعيين لبحث مؤتمر زراعى لدعم صغار المزارعين

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين والأمين العام للمهندسين الزراعيين الأفارقة ، وذلك بحضور المهندس رومانى مساك مدير عام مديرية الزراعة ، والمهندس حازم عبد المنعم نقيب الزراعيين بأسوان .

وخلال اللقاء شدد الدكتور إسماعيل كمال على الدور المحورى الهام الذى تقوم نقابة الزراعيين فى خدمة المزارع المصرى ، لافتاً إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لمزارعيها ، وهو ما تجسد من خلال الإحتفال بأول مرة بعيد الفلاح الـ 73 على أرض المحافظة لتجديد العهد بالوفاء وتقدير العطاء لأبناء الوطن من الفلاحين الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الحياة والإنتاج ، وكانوا على مر العصور الحارس الأمين على ثروات مصر الزراعية .

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه يتم حل أى مشكلة تظهر أولاً بأول بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بقيادة الوزير علاء فاروق ، وأيضاً كافة الجهات المعنية ، ونقابة الزراعيين ، فضلاً عن التوسع فى إنشاء فروع جديدة للبنك الزراعى المصرى ، والتى تساهم فى دعم صغار المزارعين بمنح قروض بفوائد ميسرة .

وأوضح بأن محافظة أسوان تفخر بما يقدمه مزارعوها من نماذج مضيئة فى العطاء ، حيث تمثل المحافظة إحدى المحافظات الرائدة فى الإنتاج والتصدير للأسواق المحلية والعالمية ، وخاصة فيما يتعلق بمحاصيل النباتات الطبية والعطرية ، وضرورة التوسع فيها ، لما تحققه من عوائد إقتصادية كبرى ، وهذا يتطلب فى نفس الوقت المزيد من الدعم لتحقيق القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية مثل المانجو والتمور بإقامة مصانع للمركزات والمبردات وغيرها .

الزراعيين

ومن جانبه قدم الدكتور سيد خليفة شكره لمحافظ أسوان على التعاون المثمر والبناء ، وهو الذى نلمسه من خلال الإشادة الكبيرة لأهالى أسوان بالدور الرائد الذى يقوم به المحافظ فى تلبية مطالبهم ، والسعى المستمر لحل مشاكلهم ، وهو الذى يجعلنا على كامل الإستعداد لتنظيم مؤتمر زراعى إستثمارى متميز على أرض المحافظة بالتعاون مع شركاء النجاح بالقطاع الخاص وكبار المستثمرين .

وأشار بأننا نستهدف من هذا المؤتمر تحقيق نهضة زراعية كبرى داخل أسوان لإستثمار مقوماتها المتعددة فى قطاع الزراعة ، الذى يعد أحد محاور الأمن القومى فى مصر ، وخاصة فى ظل وجود المشروعات القومية بها ، فضلاً عن الإهتمام بشتلات الزراعات المختلفة ، ولاسيما شتلات القصب.

وفى نفس الوقت نحرص على دعم صغار المزارعيين من خلال توجيه المنح والبرامج الدولية فى قطاع الزراعة لأبناء الصعيد ، وخاصة فى أسوان التى تستحق الكثير ، وذلك يتم وفقاً لرؤية النقابة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول لهم.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع بين محافظ أسوان والنقيب العام للزراعيين تقديراً لروح التعاون المتبادل بين الجانبين .