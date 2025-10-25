فريق مصري يدخل غزة للمساعدة في تحديد أماكن رفات الإسرائيليين

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت ، أن مصدرا أمنيا إسرائيليا صرح بأن القيادة السياسية وافقت على طلب مصر إدخال معدات وأفراد للمساعدة في جهود البحث عن الرهائن القتلى.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تسمح فيها إسرائيل لفريق أجنبي بدخول القطاع منذ وقف إطلاق النار، بينما مُنحت الموافقة فقط لفريق مصري ، والذي دخل القطاع بالفعل.

كما أكدت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر دفعت بمعدات وفريق متخصص للمساعدة في انتشال جثامين الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل للقناة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم السبت، خلال زيارته إلى إسرائيل، أن بلاده تواصل جهودها لاستعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين في غزة، وذلك خلال لقائه أقارب جنديين يحملان الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، من بين 13 جندياً لا تزال جثثهم في القطاع.

وقال روبيو في منشور على منصة إكس: "لن ننسى أبدا أرواح الرهائن الذين لقوا حتفهم في أسر حركة حماس. التقيت اليوم عائلتي المواطنين الأمريكيين إيتاي تشين وعومر نيوترا".

وأضاف: "لن نتوقف عن العمل حتى تتم استعادة رفاتهم ورفات جميع الآخرين".

من جانبها، شكرت منظمة منتدى عائلات الأسرى والمفقودين الوزير الأمريكي عبر منصة "إكس"، قائلة: "يجب أن يعود 13 رهينة إلى ديارهم. هناك 13 عائلة بانتظار إجابات. أرجوكم لا تتوقفوا حتى يعود آخر رهينة".

وتأتي زيارة روبيو في ختام سلسلة زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى إسرائيل هذا الأسبوع، شملت المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ومستشار الرئيس السابق جاريد كوشنر، ونائب الرئيس جاي دي فانس، في إطار جهود واشنطن لدعم وقف إطلاق النار المستمر منذ العاشر من أكتوبر في قطاع غزة.