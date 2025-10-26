قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيسجّل كل ماتش.. «هالاند» يكشف أسرار «ماكينة أهداف» مانشستر سيتي والنرويج
بأغنية «برشا برشا».. صابر الرباعي يختتم مهرجان الموسيقى العربية وسط تفاعل جماهيري كبير
صابر الرباعي يُغني «اللي جرى» ويوجّه رسالة مؤثرة للراحل حلمي بكر بختام مهرجان الموسيقى العربية
عمرو أديب: الناس بتوع الانتخابات عاملين دعاية أكتر من اللي اتعملت للمتحف المصري
اللهم أجرنا في مصيبتنا.. الموت يفجع «أفشة» نجم الأهلي
محمد عبدالجليل: قطاع الناشئين في الأهلي أكبر من وليد سليمان
رسالة مؤثرة.. صابر الرباعي يُشعل ختام مهرجان الموسيقى العربية ويُهدي أغانيه لروح محمد رحيم
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور
رئيس حركة حمـ.ـاس: الاحتـ.ـلال فشل في تحقيق أهدافه على مدى سنتين من الحـ.ـرب
منع تضارب المصالح .. تفاصيل التزامات أعضاء مجلس الشيوخ في اللائحة الجديدة
صابر الرباعي يختتم فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بـ الأوبرا | شاهد
«الغزاوي»: الأهلي يملك أقوى قائمة في إفريقيا.. و«القميص الأحمر» مسئولية ثقيلة
أخبار البلد

رحلة في أسرار التراث الغير مادي.. فعالية بـ متحف الاسكندرية

متحف الاسكندرية
متحف الاسكندرية
محمد الاسكندرانى

ينظم متحف الإسكندرية القومي فعالية بعنوان "رحلة في أسرار التراث غير المادي"، احتفالاً باليوم العالمي للتراث غير المادي، وذلك يوم الخميس المقبل في قاعة محاضرات المتحف.

وأعلنت إدارة المتحف أن الفعالية ستشمل مجموعة من المحاضرات، أبرزها محاضرة عن "تراثنا الثقافي غير المادي المسجل وغير المسجل عالميًا"، بالإضافة إلى محاضرة أخرى بعنوان "تنوع ثقافات وعادات الزواج في محافظات مصر".

يُذكر أن فكرة تحويل القصر إلى متحف جاءت عام 1997، عندما قامت الدولة المصرية بشرائه من القنصلية الأمريكية التي كانت تستخدمه كمقر لها، حيث بدأت أعمال الترميم والتحويل إلى متحف، وتم افتتاحه رسميًا عام 2003.

ويتكون متحف الإسكندرية القومي من ثلاثة طوابق تضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية التي تمثل مختلف الحقب التاريخية للحضارة المصرية، بدءًا من عصر الدولة القديمة وصولاً إلى العصر الحديث.

يضم المتحف أكثر من 1800 قطعة أثرية معروضة، تغطي معظم مراحل الحضارة المصرية، ويتميز باحتوائه على مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي تم العثور عليها خلال أعمال الحفائر في خليج أبي قير بالإسكندرية.

ويعتمد سيناريو العرض المتحفي على التسلسل الزمني، حيث ينقسم المتحف إلى خمسة أقسام رئيسية مرتبة من الأقدم إلى الأحدث: القسم المصري القديم، القسم اليوناني الروماني، القسم القبطي، القسم الإسلامي، والقسم الحديث.

