رحلة في أسرار التراث الغير مادي.. فعالية بـ متحف الاسكندرية

ينظم متحف الإسكندرية القومي فعالية بعنوان "رحلة في أسرار التراث غير المادي"، احتفالاً باليوم العالمي للتراث غير المادي، وذلك يوم الخميس المقبل في قاعة محاضرات المتحف.

وأعلنت إدارة المتحف أن الفعالية ستشمل مجموعة من المحاضرات، أبرزها محاضرة عن "تراثنا الثقافي غير المادي المسجل وغير المسجل عالميًا"، بالإضافة إلى محاضرة أخرى بعنوان "تنوع ثقافات وعادات الزواج في محافظات مصر".

يُذكر أن فكرة تحويل القصر إلى متحف جاءت عام 1997، عندما قامت الدولة المصرية بشرائه من القنصلية الأمريكية التي كانت تستخدمه كمقر لها، حيث بدأت أعمال الترميم والتحويل إلى متحف، وتم افتتاحه رسميًا عام 2003.

ويتكون متحف الإسكندرية القومي من ثلاثة طوابق تضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية التي تمثل مختلف الحقب التاريخية للحضارة المصرية، بدءًا من عصر الدولة القديمة وصولاً إلى العصر الحديث.

يضم المتحف أكثر من 1800 قطعة أثرية معروضة، تغطي معظم مراحل الحضارة المصرية، ويتميز باحتوائه على مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي تم العثور عليها خلال أعمال الحفائر في خليج أبي قير بالإسكندرية.

ويعتمد سيناريو العرض المتحفي على التسلسل الزمني، حيث ينقسم المتحف إلى خمسة أقسام رئيسية مرتبة من الأقدم إلى الأحدث: القسم المصري القديم، القسم اليوناني الروماني، القسم القبطي، القسم الإسلامي، والقسم الحديث.