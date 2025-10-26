بعد اختياره رئيساً لبرلمانية الوفد.. يمامة: سنمارس المعارضة الوطنية وأعددنا خطة ورؤي تشريعية

أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أن الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ ، ستمارس المعارضة الوطنية المسئولة ، التي تستهدف دعم المصلحة العامة وصون مكتسبات الدولة المصرية، من منطلق الحرص على بناء مستقبل أفضل للمواطنين.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد عقب إعلان المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس اختياره رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ،أن الحزب اعد خطة ورؤي تشريعية ترتكز على ثوابت الحزب التاريخية في دعم الديمقراطية، واحترام الدستور، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز قيم المواطنة والمساواة، مع السعي الدائم إلى تصحيح المسار حين يلزم، وتقديم البدائل والحلول الموضوعية التي تخدم الوطن والمواطن.

وتابع يمامة أن حزب الوفد والمعارضة الوطنية شركاء في بناء الوطن، وفي بناء استراتيجه تقوم على الحوار الجاد، والخطط الرشيدة، والتعاون في كل ما يحقق التنمية والاستقرار.

وشدد عبد السند يمامة على أن حزب الوفد، وهو أقدم الأحزاب السياسية في مصر، سيظل دائمًا صوتًا وطنيًا حرًا يساهم في الحفاظ علي أركان الدولة.