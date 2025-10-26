استعدادات على قدم وساق.. الجيزة ترفع كفاءة الطرق والمسطحات الخضراء حول المتحف الكبير

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع الكفاءة بالمحاور والطرق الرئيسية المؤدية إلى المتحف المصري الكبير في إطار الاستعدادات الجارية للحدث العالمي المرتقب وحرص المحافظة على الظهور بالمظهر الحضاري اللائق الذي يعكس مكانة مصر أمام زوارها من مختلف دول العالم.

واطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أعمال الصيانة الشاملة للمسطحات الخضراء والمزروعات والأشجار بمحيط المتحف الكبير وفنادق الإقامة، والطرق والمسارات المؤدية إليه إلى جانب أعمال النظافة اليومية ودهان الأرصفة والبلدورات وتنسيق المشهد العام بما يبرز القيمة الجمالية للمنطقة كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى وتعمل على قدم وساق للانتهاء من جميع أعمال التطوير في التوقيتات المحددة مشيرًا إلى أن الجهود الجارية تعكس التزام أجهزة المحافظة بتطبيق أعلى معايير الجودة والجمال في تنفيذ الأعمال تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإظهار المنطقة المحيطة بالمتحف بالشكل اللائق بمكانة مصر التاريخية.

كما اطّلع المحافظ على نسب تنفيذ الأعمال الجارية بشوارع المنصورية وطريق مصر – إسكندرية الصحراوي وطريق الفيوم ومدخل فندق مينا هاوس وميدان الرماية موجّهًا هيئة النظافة والتجميل بمواصلة تكثيف الجهود وأعمال المتابعة الميدانية لضمان الانتهاء من الخطة التنفيذية وفق الجدول الزمني المحدد